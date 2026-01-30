Trung Quốc lên tiếng tin hỗ trợ Nga chế tạo tên lửa Oreshnik 30/01/2026 09:26

(PLO)- Trung Quốc bác thông tin hỗ trợ Nga sản xuất tên lửa Oreshnik, khẳng định mình không trục lợi từ xung đột Ukraine và kêu gọi tránh leo thang giao tranh.

Ngày 29-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng nước này hỗ trợ Nga mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo Oreshnik, khẳng định lập trường “nhất quán và rõ ràng” về cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời phản đối mọi cáo buộc đổ lỗi, theo website Bộ này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh Trung Quốc “không đổ thêm dầu vào lửa, không tìm cách trục lợi từ khủng hoảng và sẽ không chấp nhận việc bị đổ lỗi”.

Ông Quách cho biết Trung Quốc luôn kêu gọi các bên không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và tránh mọi hành động khiêu khích, đồng thời tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

"Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng, theo cách riêng, nhằm góp phần giảm nhẹ tình hình tại Ukraine" - ông Quách nhấn mạnh.

Trước đó, báo The Telegraph đưa tin rằng lượng thiết bị trị giá ít nhất 10,3 tỉ USD do Trung Quốc cung cấp đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trong số này có các loại máy móc, công cụ được cho là dùng để chế tạo đầu đạn Oreshnik.

Theo The Telegraph, tình báo Ukraine phát hiện một máy tiện CNC đứng (còn được gọi là máy tiện carousel) do Trung Quốc sản xuất, đặt tại nhà máy quốc doanh Votkinsk của Nga. Đây là cơ sở sản xuất tên lửa Oreshnik cùng nhiều loại tên lửa khác.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Moscow nhiều lần ca ngợi Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại, có tốc độ lên tới khoảng 13.000 km/giờ, và cho rằng các hệ thống phòng thủ phương Tây khó có thể đánh chặn.

Theo thông tin công bố, Nga mới chỉ 2 lần sử dụng loại tên lửa này: một lần nhằm vào thành phố Dnipro hồi tháng 11-2024 và một lần nhằm vào khu vực gần Lviv hồi đầu tháng 1 năm nay, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km.