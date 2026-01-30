Chiến sự Nga-Ukraine 30-1: Ukraine nói Nga 'tăng đột biến' oanh tạc tại Pokrovsk; Hai bên trao trả hơn 1.000 thi thể tử sĩ 30/01/2026 08:08

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine nói Nga "tăng đột biến" oanh tạc tại Pokrovsk; Kiev nói bắt được đối tượng nghi làm gián điệp cho Moscow; Nga-Ukraine trao trả hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Nga tăng cường không kích tại Pokrovsk

Ngày 29-1, bà Yuliia Stepaniuk, Trưởng bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 117, chia sẻ với đài Suspilne rằng quân Nga đang đẩy mạnh các cuộc oanh tạc tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Đây được xem là tín hiệu chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới.

Theo bà Stepaniuk, nếu như đầu tuần này chỉ ghi nhận khoảng 2 đến 3 đợt oanh tạc thì riêng trong ngày 29-1 quân đội Nga đã thực hiện tới 30 cuộc tấn công, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

"Đối phương có khả năng đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Họ đang rục rịch cho một kế hoạch nào đó. Chúng tôi đang hết sức cảnh giác và theo sát tình hình" - bà Stepaniuk nhấn mạnh.

Đại diện Lữ đoàn 117 bổ sung thêm rằng bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, phía Nga vẫn duy trì cường độ triển khai máy bay không người lái (UAV) để phục kích và giám sát lộ trình di chuyển của quân đội Ukraine. Đồng thời, lực lượng Nga đang áp sát pháo binh vào tuyến giao tranh, gây thêm áp lực cho các đơn vị phòng thủ.

Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Đáng chú ý, số lượng các vụ giao tranh trực diện có dấu hiệu giảm nhẹ do quân đội Ukraine dễ dàng phát hiện các nhóm nhỏ đối phương nhờ hiện tượng tuyết tan, khiến mọi chuyển động trên thực địa trở nên rõ rệt hơn.

Cùng ngày 29-1, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã bắt giữ một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Hệ thống không người lái của Hải quân Ukraine. Người này bị cáo buộc làm chỉ điểm cho Nga và thu thập dữ liệu về các loại xuồng không người lái.

Bản báo cáo của SBU nêu rõ mục tiêu trọng yếu của đối tượng là thu thập thông tin về dòng xuồng không người lái Sea Baby và Magura - những khí tài chiến lược đang được SBU và Cơ quan Tình báo Quốc tế (HUR) sử dụng.

Binh sĩ này bước đầu khai nhận đã thiết lập quan hệ với tình báo Nga thông qua người quen để cung cấp chi tiết về đơn vị công tác.

Theo SBU, nhiệm vụ của đối tượng này bao gồm: Chuyển giao thông tin về vị trí đóng quân của nhân sự vận hành xuồng người lái, tọa độ các kho chứa và lộ trình di chuyển. Hiện nghi phạm đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ tử trận

Ngày 29-1, Bộ Chỉ huy Điều phối Điều trị Tù binh chiến tranh thông báo Ukraine đã tiếp nhận thi thể của 1.000 binh sĩ tử trận từ phía Nga, theo Kyiv Independent.

"Các cơ quan điều tra cùng đại diện tổ chức giám định chuyên môn sẽ tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết để nhận dạng các binh sĩ vừa được hồi hương" - thông báo của Bộ Chỉ huy Điều phối trên Telegram cho biết.

Nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tham gia hoạt động trao trả thi thể binh sĩ tử trận Nga-Ukraine. Ảnh: TELEGRAM

Theo hãng thông tấn TASS, phía Moscow xác nhận đã bàn giao số thi thể này theo thỏa thuận Istanbul để đổi lấy 38 thi thể binh sĩ Nga.

Hoạt động trao trả này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy Ukraine và Nga duy trì các cuộc đàm phán hòa bình bằng mọi giá.

Sau gần 4 năm xung đột toàn diện, việc đàm phán hồi hương thi thể tử sĩ là một trong số ít các kênh liên lạc hiếm hoi giữa Kiev và Moscow vẫn còn duy trì hoạt động.

Nga giành thêm đất ở Sumy, giao tranh tiếp diễn trên toàn tuyến

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-1 cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Belaya Beryoza thuộc tỉnh Sumy trong ngày qua, theo TASS.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu cho rằng quân đội Ukraine đã chịu khoảng 1.150 thương vong trên toàn chiến tuyến trong ngày qua.

Tại các khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Bắc, phía Nga nói đã gây hơn 90 thương vong cho lực lượng Ukraine và phá hủy một số khí tài.

Ở khu vực do Nhóm tác chiến phía Tây phụ trách, Nga cho biết quân đội Ukraine chịu hơn 190 thương vong và mất một xe bọc thép do Mỹ sản xuất cùng nhiều phương tiện khác.

Tại khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Nam, Nga thông báo khoảng 150 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, cùng một số xe bọc thép và hệ thống pháo.

Trong khi đó, Nhóm tác chiến Trung tâm được cho là đã gây hơn 325 thương vong, phá hủy nhiều phương tiện bọc thép và pháo binh của Ukraine.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ở khu vực do Nhóm tác chiến phía Đông phụ trách, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine chịu hơn 350 thương vong, trong đó có việc mất một xe tăng.

Tại khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến Dnepr, Nga nói khoảng 45 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến và một trạm tác chiến điện tử bị phá hủy.

Ngoài giao tranh trên bộ, Nga cho biết các lực lượng không quân, tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine trong ngày qua, bao gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho đạn và các khu vực triển khai lực lượng.

Phía Nga cũng tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 111 UAV của Ukraine.