Ông Trump nói ông Putin đồng ý ngừng tấn công Kiev một tuần, Ukraine lên tiếng 30/01/2026 05:51

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý với ông rằng Moscow sẽ ngừng tấn công Kiev trong một tuần vì thời tiết "lạnh bất thường".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-1 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý sẽ không tấn công thủ đô Kiev của Ukraine trong một tuần, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 29-1, ông Trump nói: “Tôi đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Putin không tấn công vào Kiev và các thị trấn khác trong một tuần, và ông ấy đã đồng ý”.

Ông Trump cho biết ông đã nêu lý do thời tiết hiện tại ở châu Âu “không chỉ lạnh, mà là lạnh bất thường” để thuyết phục ông Putin đồng ý với đề nghị trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các hôm 29-1 cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý "không tấn công Kiev" trong một tuần. Ảnh: AFP

Ông Trump còn chia sẻ rằng bản thân ông cũng “rất lo lắng” khi đưa ra đề nghị trên, khi mà ông thấy “nhiều người nói rằng đừng phí công gọi điện [cho người Nga, vì] sẽ không đạt được điều gì đâu”. Do đó, Washington “rất vui” vì Moscow đồng ý với đề nghị ngừng không kích Kiev.

Theo lời Tổng thống Trump, ông có vẻ đã nêu ra đề nghị trên trong một cuộc gọi với người đồng cấp Nga, song không nêu rõ thời gian của cuộc điện đàm. Không có thông tin chi tiết về thời gian điện đàm.

Ông Trump cũng không nói rõ thời gian “không tấn công” trên bắt đầu và kết thúc khi nào.

Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff ca ngợi nỗ lực này của Tổng thống Trump, cho rằng điều đó cho thấy ông Trump “đã thể hiện một tầm ảnh hưởng bao quát trong các cuộc đàm phán” liên quan xung đột Nga-Ukraine.

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thông tin mà ông Trump tiết lộ về “khả năng đảm bảo an ninh cho Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong thời kỳ mùa đông khắc nghiệt này” – ám chỉ việc Tổng thống Mỹ nói Nga đã đồng ý ngừng không kích một tuần – là “quan trọng”.

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các đối tác trong việc giúp chúng tôi bảo vệ tính mạng người dân. Cảm ơn Tổng thống Trump!” - ông Zelensky viết.

Liên quan cuộc đàm phán ba bên Ukraine-Mỹ-Nga ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), ông Zelensky cho biết Kiev “kỳ vọng các thỏa thuận sẽ được thực hiện” và “các bước giảm leo thang sẽ góp phần tạo nên tiến bộ thực sự hướng tới chấm dứt chiến tranh”.

Nga chưa bình luận về thông tin từ Nhà Trắng. Trước đó, Điện Kremlin hồi sáng 28-1 đã từ chối bình luận về vấn đề liệu một thoả thuận ngừng bắn Nga-Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau đã được thảo luận hay chưa.

Gần đây, Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, khiến nhiều người dân trong nước phải trải qua mùa đông mà không có hệ thống sưởi ấm.