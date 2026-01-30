Điện Kremlin: Thượng đỉnh Putin-Zelensky chỉ có thể diễn ra ở Moscow 30/01/2026 05:33

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov và trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov đều khẳng định cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể diễn ra ở Moscow.

Ngày 29-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng chỉ có Moscow hiện đang được bàn tới như địa điểm cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo đài RT.

Theo ông Peskov, Nga đã nhiều lần bàn về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky, kể cả trong các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi vẫn đang nói về Moscow. Ở đây không nên có những bàn luận mang tính suy đoán” - ông Peskov phát biểu tại cuộc họp báo.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Một ngày trước đó, trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov cũng khẳng định rằng một cuộc gặp có thể được sắp xếp tại thủ đô Nga.

“Tổng thống của chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, thì chúng tôi sẽ vui mừng mời ông ấy tới Moscow” - ông Ushakov nói với kênh truyền hình quốc gia Russia 1.

“Và chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cũng như các điều kiện làm việc cần thiết” - ông Ushakov nói thêm.

Tuy nhiên, vị trợ lý tổng thống nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và phải hướng tới mục tiêu rõ ràng là ký kết các thỏa thuận cụ thể.

Những phát biểu này được đưa ra vài ngày sau vòng đàm phán ba bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các cuộc đàm phán đã “đạt được nhiều tiến triển” với “nhiều điều tích cực đang diễn ra giữa các bên”, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff nói trong một cuộc họp nội các hôm 29-1.

Vòng đàm phán ba bên tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1-2, nhưng theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner sẽ không tham dự.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Nga.

Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin vào năm 2022, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh miền đông Ukraine.