Điện Kremlin: Nga đang chờ phản hồi của Mỹ về gia hạn hiệp ước New START 29/01/2026 20:40

(PLO)- Điện Kremlin cảnh báo rằng việc Mỹ từ chối gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START sẽ chỉ dẫn đến một lỗ hổng trong khuôn khổ pháp lý về lĩnh vực ổn định chiến lược.

Ngày 29-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ liên quan sáng kiến ​​của Moscow về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START, theo hãng thông tấn TASS.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START sẽ hết hạn vào tuần tới.

“Chúng tôi vẫn đang chờ đợi, nhưng thời hạn đang đến gần. Mỹ vẫn chưa có phản hồi nào” - ông Peskov lưu ý, nói thêm rằng “lập trường của Điện Kremlin đã được biết đến rộng rãi và nhất quán”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22-9-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng được nêu trong hiệp ước thêm một năm nữa sau khi văn kiện này hết hạn vào tháng 2-2026. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng biện pháp này chỉ có hiệu lực nếu Washington cũng làm như vậy.

Ông Peskov cảnh báo rằng việc Washington từ chối gia hạn hiệp ước New START sẽ chỉ dẫn đến một lỗ hổng trong khuôn khổ pháp lý về lĩnh vực ổn định chiến lược. Điều này khó có thể phục vụ lợi ích của toàn thế giới, chứ không chỉ riêng Nga và Mỹ.

“Trong trường hợp Mỹ quyết định không gia hạn Hiệp ước New START tất nhiên, sẽ xuất hiện sự thiếu hụt về cơ sở pháp lý theo hiệp ước trong lĩnh vực này. Đây sẽ là một sự thiếu hụt nghiêm trọng, khó có thể đáp ứng lợi ích của người dân hai nước chúng ta, cũng như toàn cầu, bởi vì chúng tôi đang nói về sự ổn định chiến lược tổng thể" - người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) là thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo nội dung hiệp ước, mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng.

New START được ký vào năm 2010, có hiệu lực từ ngày 5-2-2011 và sau khi được gia hạn hồi năm 2021, hiệp ước sẽ có hiệu lực tới ngày 5-2-2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không coi việc hiệp ước New START hết hạn vào tháng tới là một vấn đề và khẳng định ông muốn ký kết một thỏa thuận có lợi hơn. Đồng thời, Washington liên tục nhấn mạnh rằng năng lực hạt nhân của Trung Quốc cần được đưa vào bất kỳ hiệp ước nào trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng việc soạn thảo một hiệp ước khác như Tổng thống Trump đề xuất, sẽ mất nhiều thời gian và rất phức tạp.

"Việc soạn thảo một văn kiện mới rất dài và phức tạp và có nhiều yếu tố liên quan” - ông Peskov lưu ý.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.