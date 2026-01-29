Tổng thống Syria sang Moscow gặp ông Putin, bàn số phận các căn cứ quân sự Nga 29/01/2026 08:54

(PLO)- Điện Kremlin cho biết số phận các căn cứ quân sự Nga tại Syria là vấn đề chắc chắn được đưa ra thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa.

Ngày 28-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón và hội đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Điện Kremlin giữa bối cảnh xuất hiện một số đồn đoán về số phận các căn cứ quân sự Nga tại Syria, theo các hãng tin RIA Novosti và AFP.

Theo nội dung thảo luận được Điện Kremlin công bố, ông Putin nhấn mạnh rằng quan hệ Nga-Syria “có nguồn gốc sâu xa” với những thoả thuận đầu tiên đã được ký kết trong thời gian Thế chiến thứ hai và vẫn đang tiếp tục phát triển “trong bối cảnh mới”.

Ông Putin cho biết Nga luôn theo sát những nỗ lực của chính quyền đương nhiệm tại Damascus trong việc “khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Syria” và khẳng định sự ủng hộ của Moscow đối với các nỗ lực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay với người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa (phải) tại Điện Kremlin hôm 28-1. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ông Putin nhắc tới thoả thuận “ngừng bắn và hợp nhất toàn diện” hôm 18-1 giữa chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – lực lượng đòi tự trị đã kiểm soát trên thực tế khu vực phía tây sông Euphrates trong gần 10 năm qua.

“Tôi hy vọng rằng việc hội nhập khu vực Euphrates chắc chắn là một bước quan trọng theo hướng này và sẽ góp phần khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Syria nói chung. Chúng tôi chúc mừng các bạn về điều này” - ông Putin nói với ông al-Sharaa.

Về phần mình, ông al-Sharaa nhấn mạnh rằng đây đã là lần thứ hai ông đi công tác tới Nga, sau chuyến thăm đầu tiên hồi giữa tháng 10-2025. Tổng thống Syria hoan nghênh những trao đổi cấp cao liên tục giữa hai nước trong thời gian qua.

Ông al-Sharaa nhấn mạnh rằng “Nga đóng vai trò quan trọng ở Syria, trong việc ổn định tình hình không chỉ ở đó mà còn trong khu vực” và gửi lời cảm ơn ông Putin vì những nỗ lực của Moscow trong các vấn đề này.

Các phần thảo luận chi tiết hơn chưa được công bố. Tuy nhiên, cả RIA Novosti và AFP cùng một số cơ quan truyền thông Nga và quốc tế khác đều lưu ý rằng một trong những vấn đề lớn trong cuộc đàm phán ở Điện Kremlin hôm 28-1 là sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria.

Trong cuộc họp báo sáng 28-1 ngay trước cuộc gặp của hai vị nguyên thủ quốc gia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông “không nghi ngờ gì” rằng vấn đề các căn cứ quân sự Nga tại Syria sẽ được đưa ra đàm phán.

Nga hiện còn hai căn cứ quân sự chiến lược ở Syria, gồm căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus.

Hồi đầu tuần này, hãng tin Reuters cùng kênh truyền hình Kurdistan24 của người Kurd – lực lượng đang kiểm soát vùng đông bắc Syria – cho biết quân Nga đã được rút khỏi sân bay Qamishli trong vùng. Điện Kremlin từ chối làm rõ thông tin này.

Syria đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Nga trong vấn đề này, song nêu kèm điều kiện Moscow phải dẫn độ cựu Tổng thống Bashar al-Assad – người đã bị lật đổ trong cuộc chính biến cuối năm 2024 và hiện được Nga cấp quy chế tị nạn “vì lý do nhân đạo”.