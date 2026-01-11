Mỹ không kích quy mô lớn ở Syria 11/01/2026 06:30

(PLO)- Lực lượng Mỹ và các đồng minh vừa tiến hành các đợt không kích “quy mô lớn” nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria để trả đũa vụ tấn công của IS khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tháng trước.

Lực lượng Mỹ và các đồng minh đã tiến hành các đợt không kích “quy mô lớn” nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria vào ngày 10-1, đài CNN dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

“Hôm nay, vào khoảng 12 giờ 30 trưa theo giờ miền Đông Mỹ, lực lượng CENTCOM của Mỹ, phối hợp cùng các lực lượng đối tác, đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của IS trên khắp Syria” - CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

CENTCOM lưu ý rằng các đợt không kích là một phần của Chiến dịch Hawkeye Strike, được phát động “để trực tiếp đáp trả vụ tấn công chết người của IS nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria tại Palmyra”.

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria vào ngày 10-1. Ảnh: CENTCOM

Chiến dịch Hawkeye Strike, được đặt tên theo biệt danh của bang Iowa (Mỹ) - quê hương của 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công của một tay súng IS tại Palmyra (Syria) ngày 13-12-2025.

Hai binh sĩ được xác định là trung sĩ Edgar Brian Torres Tovar, 25 tuổi, đến từ Des Moines, bang Iowa, và trung sĩ William Nathaniel Howard, 29 tuổi, đến từ Marshalltown, bang Iowa.

Cả hai đều thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Iowa, đơn vị đã bắt đầu triển khai khoảng 1.800 quân tới Trung Đông vào đầu năm 2025 trong khuôn khổ Chiến dịch Inherent Resolve, sứ mệnh của Mỹ nhằm đánh bại IS.

Ba thành viên khác của Vệ binh Quốc gia Iowa cũng bị thương trong vụ tấn công.



Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng chiến dịch ngày 10-1 của Mỹ đã sử dụng hơn 90 loại vũ khí chính xác để đánh trúng hơn 35 mục tiêu, với sự tham gia của hơn 20 máy bay.

CENTCOM nhấn mạnh trong thông cáo: “Thông điệp của chúng tôi vẫn rất rõ ràng: nếu các ngươi làm hại binh sĩ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt các ngươi ở bất cứ đâu trên thế giới, dù các ngươi có cố gắng trốn tránh công lý đến mức nào”.

Tháng trước, Mỹ và Jordan đã tiến hành một đợt không kích trong khuôn khổ cùng chiến dịch này, đánh trúng hàng chục mục tiêu của IS.

Hiện vẫn có hàng trăm binh sĩ Mỹ được triển khai tại Syria trong khuôn khổ sứ mệnh lâu dài của Mỹ nhằm chống lại IS. Sứ mệnh bắt đầu khi IS nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq vào giữa thập niên 2010.

Sau đó, các chiến dịch của Mỹ và các đối tác, cùng với sự thay đổi chính quyền tại Syria, đã phần lớn xóa bỏ sự kiểm soát của IS với các lãnh thổ đó.