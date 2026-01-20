Ông Trump đăng tin nhắn từ ông Macron lên mạng xã hội, nhắc Syria-Iran-Greenland 20/01/2026 15:40

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tin nhắn riêng được cho là của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi cho ông lên mạng xã hội, trong đó có nhắc đến Syria, Iran và Greenland.

Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên mạng xã hội Truth Social tin nhắn riêng được cho là của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi cho ông, trong đó nhắc vấn đề đảo Greenland (Đan Mạch), hãng Reuters đưa tin.

Theo nội dung tin nhắn do ông Trump chia sẻ, ông Macron khẳng định Pháp và Mỹ có cùng lập trường về Syria, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên “có thể làm được những điều lớn lao” liên quan Iran.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông không hiểu cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Macron đã đề nghị với ông Trump về việc thiết lập một cuộc hội nghị Nhóm G7 tại thủ đô Paris (Pháp) vào chiều 22-1. Theo nội dung tin nhắn, ông Macron cho biết có thể mời đại diện từ Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự các hoạt động bên lề hội nghị.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng gửi lời mời Tổng thống Trump cùng dùng bữa tiệc tối cùng ngày, trước khi ông Trump trở về Mỹ.

Hình ảnh do ông Trump đăng tải không hiển thị bất kỳ phản hồi nào từ phía nhà lãnh đạo Mỹ (nếu có).

Hiện tại, Nhà Trắng và Văn phòng Tổng thống Pháp chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron xác nhận tin nhắn văn bản mà ông Trump chia sẻ là xác thực.

Ở một diễn biến khác, ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang và champagne của Pháp nếu ông Macron không tham gia Hội đồng Hòa bình, theo tờ France 24.

Khi được phóng viên hỏi về việc ông Macron nói rằng sẽ không tham gia hội đồng này, ông Trump đáp:“Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và champagne của ông ấy [Macron], và ông ấy sẽ tham gia. Nhưng ông ấy cũng không bắt buộc phải tham gia” - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Trước đó, ngày 19-1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng Paris "buộc phải nói không, bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, hiến chương của Hội đồng Hòa bình đã mở rộng phạm vi ra ngoài Gaza, và do đó vượt quá khuôn khổ của kế hoạch hòa bình đã được Liên Hợp Quốc bảo trợ".

"Theo cách diễn đạt hiện nay, bản hiến chương này không tương thích với các cam kết quốc tế của Pháp, đặc biệt là vai trò và tư cách thành viên của Paris tại Liên Hợp Quốc" - hãng AFP dẫn lời ông Barrot.