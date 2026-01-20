Ông Trump điện đàm Tổng thư ký NATO, nhấn mạnh lập trường 'không thể đảo ngược' về Greenland 20/01/2026 13:55

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte về Greenland, khẳng định lập trường của Mỹ “không thể đảo ngược” và nhấn mạnh vai trò an ninh toàn cầu.

Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte để trao đổi về vấn đề đảo Greenland (Đan Mạch), theo hãng tin Reuters.

Đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc trao đổi với người đứng đầu NATO diễn ra “rất tốt” và các bên đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ) với sự tham gia của các bên liên quan.

Người đứng đầu Nhà Trắng không nói rõ thời điểm diễn ra cuộc gặp, song có thể sẽ vào ngày 21-1 khi ông Trump tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 tại Davos.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo ông Trump, ông đã bày tỏ quan điểm một cách “rất thẳng thắn” rằng Greenland có ý nghĩa mang tính bắt buộc đối với an ninh quốc gia của Mỹ và an ninh thế giới, và “không có chuyện đảo ngược” về lập trường này.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, cho rằng phần lớn sức mạnh đó đến từ quá trình tái thiết quân đội trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, và hiện nay quá trình này vẫn đang được đẩy nhanh hơn nữa.

Theo ông Trump, Mỹ là "quốc gia duy nhất" có thể bảo đảm hòa bình toàn cầu, và điều đó được thực hiện “một cách đơn giản, thông qua sức mạnh”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực và giàu tài nguyên khoáng sản.

NATO và Đan Mạch chưa đưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, hôm 19-1, ông Trump từ chối tiết lộ ông sẵn sàng đi xa đến đâu trong mục tiêu kiểm soát Greenland.

Trả lời phỏng vấn của đài NBC News, khi được hỏi liệu có sử dụng vũ lực để giành Greenland hay không, tổng thống Mỹ đáp: “Không bình luận”.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích các lãnh đạo châu Âu đã phản đối nỗ lực của ông ở Greenland, điều mà ông cho là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

“Châu Âu nên tập trung vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, bởi nói thẳng ra thì các bạn đã thấy điều đó mang lại kết quả gì rồi. Đó mới là điều châu Âu cần tập trung chứ không phải Greenland” - ông Trump nói.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland - bà Vivian Motzfeldt với Tổng thư ký NATO, thảo luận về an ninh tập thể.