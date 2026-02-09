Ông Trump tiết lộ thời điểm ông Tập Cận Bình thăm Mỹ 09/02/2026 12:54

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối năm 2026.

Trả lời phỏng vấn của đài NBC News, phát sóng hôm 8-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm 2026.

“Ông ấy sẽ đến Nhà Trắng, đúng vậy – vào cuối năm nay. Đây là hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt” – ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc, vào ngày 30-10-2025. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, hôm 4-2, ông Trump và ông Tập đã có cuộc điện đàm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đã có một cuộc điện đàm “rất tuyệt vời” với ông Tập, đề cập nhiều vấn đề như thương mại, năng lượng, Đài Loan, Iran và cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 4.

“Tất cả đều rất tích cực. Quan hệ với Trung Quốc, cũng như mối quan hệ cá nhân của tôi với Chủ tịch Tập, là cực kỳ tốt đẹp, và cả hai chúng tôi đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì điều đó” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm.

Về phía Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, ông Tập nói với ông Trump rằng vấn đề Đài Loan là “quan trọng nhất” trong quan hệ Mỹ – Trung, nhấn mạnh hòn đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép sự tách rời.

Đến nay, phía Trung Quốc chưa xác nhận về các chuyến thăm được ông Trump đề cập.

Theo hãng tin AFP, lần gần nhất ông Tập đến thăm Mỹ vào năm 2023, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.