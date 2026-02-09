Ông Trump chúc mừng chiến thắng áp đảo của bà Takaichi 09/02/2026 07:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi sau khi liên minh do bà lãnh đạo giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật.

Ngày 8-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi sau khi liên minh do bà lãnh đạo giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật, theo hãng tin Reuters.

“Xin chúc mừng Thủ tướng Sanae Takaichi và liên minh của bà về chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu hết sức quan trọng hôm nay. Bà là một nhà lãnh đạo được kính trọng cao và vô cùng được lòng người dân” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump ca ngợi “quyết định táo bạo và sáng suốt” của bà Sanae khi kêu gọi tổ chức bầu cử.

“Đảng của bà hiện kiểm soát cơ quan lập pháp, nắm giữ siêu đa số 2/3 mang tính lịch sử - lần đầu tiên kể từ Thế chiến II” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ nói rằng việc ủng hộ bà Takaichi và liên minh của bà là vinh dự của ông.

“Tôi chúc bà đạt được nhiều thành công lớn trong việc thông qua chương trình nghị sự bảo thủ, hòa bình thông qua sức mạnh. Người dân tuyệt vời của Nhật, những người đã đi bỏ phiếu với tinh thần nhiệt huyết, sẽ luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tôi” - ông Trump bổ sung.

Nói về chiến thắng của bà Takaichi, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng ông Trump có “mối quan hệ rất tốt” với bà Takaichi và rằng “khi Nhật mạnh, Mỹ cũng mạnh ở châu Á”.

Ông Bessent hoan nghênh việc liên minh cầm quyền của bà giành được đa số 2/3 tại Hạ viện và gọi đây là một “chiến thắng lớn”.

Gọi kết quả này là một “chiến thắng ấn tượng”, Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass viết trên mạng xã hội rằng chính quyền Mỹ mong muốn tiếp tục xây dựng trên nền tảng mà ông Trump đã “tái sinh quan hệ đối tác Mỹ - Nhật”, bằng cách không ngừng làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai quốc gia.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng Thủ tướng Takaichi về “chiến thắng mang tính bước ngoặt của bà”.

“Quan hệ Đối tác Chiến lược và Toàn cầu Đặc biệt của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên toàn cầu. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tài năng của bà, chúng ta sẽ tiếp tục đưa tình hữu nghị Ấn Độ – Nhật lên những tầm cao mới” - ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Sau ngày bầu cử 8-2, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật đã giành được đa số 2/3 ghế tại Hạ viện.

Vượt qua ngưỡng đa số 2/3 (310 ghế) trong tổng số 465 ghế của Hạ viện đồng nghĩa với việc LDP có thể tiến tới sửa đổi Hiến pháp và ban hành các dự luật ngay cả khi chúng bị Thượng viện Nhật bác bỏ.