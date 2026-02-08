NHK: Đảng LDP của Thủ tướng Takaichi sẽ thắng lớn ở Hạ viện Nhật 08/02/2026 19:03

(PLO)- Đài NHK dự báo đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Sanae Takaichi và liên minh của đảng này sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật hôm 8-2.

Theo dự báo của đài NHK vào tối 8-2, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trên đà giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật.

Theo dự báo, đảng này sẽ tăng đáng kể số ghế tại Hạ viện, có thể dao động trong khoảng từ 274 đến 328 ghế.

Theo dự báo của NHK, liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo và hợp tác cùng đảng Đổi mới Nhật, dự kiến giành được từ 302 đến 366 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Con số này sẽ vượt xa ngưỡng đa số tuyệt đối 261 ghế – ngưỡng cần thiết để một đảng hoặc liên minh có thể thông qua các dự luật quan trọng. Khi vượt qua ngưỡng đó, đảng hoặc liên minh đó cũng sẽ được quyền chủ trì tất cả 17 ủy ban thường trực tại Hạ viện.

Một bảng thông báo hiển thị danh sách các ứng cử viên trong bầu cử Hạ viện Nhật gần ga Shin-Yurigaoka ở Kawasaki, tỉnh Kanagawa vào sáng 8-2. Ảnh: Daniel Traylor/JAPAN TIMES

Trong khi đó, liên minh đối lập Cải cách Trung dung – được thành lập tháng 1 với sự hợp tác giữa đảng Dân chủ Lập hiến Nhật và đảng Komeito – được dự báo ​​sẽ bị giảm mạnh số ghế tại Hạ viện so với trước bầu cử. Cụ thể, liên minh này được dự báo sẽ giữ từ 37 đến 91 ghế, so với 167 ghế trước bầu cử.

Về các đảng khác, đảng đối lập mới Team Mirai dự kiến ​​giành được từ 7 đến 13 ghế. Đảng này không có ghế nào trong Hạ viện trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, đảng Sanseito dự kiến ​​giành được từ 5 đến 14 ghế, tăng so với 2 ghế trước bầu cử.

Đảng Dân chủ Nhân dân dự kiến giành được từ 18 đến 35 ghế, so với 27 ghế mà đảng này có trước cuộc bầu cử.

Đảng Cộng sản Nhật và đảng Reiwa Shinsengumi dự kiến ​​bị giảm số ghế. Đảng Cộng sản Nhật dự kiến giành được từ 3 đến 8 ghế, trong khi đảng Reiwa Shinsengumi được dự báo giành được tối đa là 2 ghế.

Theo tờ Japan Times, bức tranh chính trường Nhật có thể chứng kiến ​​một kết quả tương tự như năm 2012, khi LDP đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện bằng cách giành được 294 ghế. Chiến thắng đó đã là nền tảng cho gần 8 năm cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.