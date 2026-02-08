Drone chở heo vướng dây cao thế, con vật bị nướng chín còn cả làng mất điện nửa ngày 08/02/2026 10:00

(PLO)- Một nông dân ở miền núi Trung Quốc dùng drone để vận chuyển heo đi giết mổ, khiến con heo vướng trên đường dây điện cao thế.

Một nông dân ở tây nam Trung Quốc dùng máy bay không người lái (drone) để vận chuyển heo đi giết mổ đã gặp sự cố khi một con heo bị treo lơ lửng giữa không trung, còn cả ngôi làng của ông thì mất điện suốt 10 tiếng, tờ South China Morning Post đưa tin.

Người nông dân (chưa rõ danh tính) sử dụng drone để nâng heo và chuyển con vật từ khu vực miền núi nơi ông sinh sống đến lò mổ vào sáng sớm 24-1. Tai nạn xảy ra sau khi sợi dây treo con heo bị vướng vào đường dây điện.

Theo một bài đăng của trang tin The Cover, người nông dân nói rằng vị trí ngôi làng ở huyện Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên khiến việc vận chuyển heo bằng phương tiện cơ giới gặp nhiều bất tiện. Tuy nhiên, khi vận chuyển con heo đầu tiên, sợi dây treo bị vướng vào đường dây điện cao thế lúc đang bay xuống núi, khiến con heo bị treo lơ lửng giữa không trung.

Người nông dân cho rằng sai sót này xảy ra do lúc đó trời vẫn còn tối và tầm nhìn kém.

Con heo vướng trên đường dây điện. Ảnh: SCMP

Con heo vướng trên đường dây điện. Ảnh: 163.com

Một nữ nhân viên của cơ quan cung cấp điện địa phương cho biết ngôi làng đã bị mất điện trong vòng 10 giờ.

“Chúng tôi đã cử 12 công nhân đến sửa chữa đường dây. Chi phí sửa chữa khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD)” - nữ nhân viên nói.

Bà cho biết nguồn điện cung cấp cho ngôi làng đã được khôi phục vào lúc 17h cùng ngày.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy người nông dân bị nghi ngờ đã vi phạm pháp luật khi điều khiển drone trong khu vực cấm bay. Thiết bị này cũng đã chở quá tải.

“Một số chứng cứ vẫn đang được thu thập. Nếu xác định có hành vi vi phạm pháp luật, người này sẽ bị xử phạt hành chính và phải bồi thường thiệt hại đối với các thiết bị điện” - một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Bản tin đang lan truyền đã gây nhiều tiếng cười trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Khi họ đưa con heo xuống, liệu nó có thể ăn ngay không vì đã bị ‘nướng chín’ do điện giật rồi?” - một cư dân mạng bình luận.

Một người dùng khác viết: “Con heo này đã nổi tiếng trước khi chết. Đúng là định nghĩa của ‘heo biết bay’”.

Drone nông nghiệp hiện được sử dụng rộng rãi tại các vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực miền núi.

Tuy nhiên, các vụ tai nạn liên quan drone cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.

Chỉ riêng trong năm 2024, tỉnh Tứ Xuyên đã ghi nhận hơn 40 trường hợp vận hành drone trái phép, với hậu quả từ làm bị thương người cho đến gây hư hại tài sản hoặc đường dây điện.

Vào tháng 10-2025, một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã bị một drone mất kiểm soát va trúng và mất một ngón tay cái. Theo phán quyết của tòa án, ông đã nhận được khoản bồi thường 140.000 nhân dân tệ (20.000 USD) từ chủ sở hữu drone.