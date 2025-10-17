VIDEO: Chú chó nghịch dại pin làm cháy thảm, nhảy lên cầu thang ngồi nhìn 17/10/2025 15:47

(PLO)- Vì chủ nhà không cất cẩn thận pin sau khi sạc đầy, chú chó Colton đã phát hiện ra món "đồ chơi" mới, thích thú nghịch dại và rồi làm cháy thảm sàn.

Một chú chó cưng của một lính cứu hoả tại Mỹ bất ngờ nổi tiếng sau video ghi lại cảnh con vật này làm cháy thảm trải sàn vì nghịch dại pin khi chủ vắng nhà, theo tờ The Straits Times.

Theo đơn vị cứu hoả thị trấn Chapel Hill (bang North Carolina, Mỹ), chú chó cưng tên Colton của lính cứu hoả David Sasser thuộc đơn vị này đã tìm thấy một cục pin lithium-ion, “làm hỏng lớp bảo vệ của pin bằng cách nhai nó và cuối cùng gây ra hỏa hoạn”.

Trong video do camera an ninh nhà ông Sasser ghi lại, chú chó Colton cắn chặt cục pin cho tới khi khói xám xì ra từ hai đầu pin. Sau khi Colton sợ hãi nhả cục pin ra và lùi về phía ghế sofa, một tiếng nổ nhỏ phát ra và cục pin bốc cháy, làm cháy lan sang tấm thảm trải sàn.

Chú chó Colton nghịch dại pin, làm cháy thảm trải sàn ở phòng khách khi chủ vắng nhà. Nguồn: FACEBOOK/Chapel Hill Fire Department

Colton đã trèo lên cầu thang, ngồi nhìn ngọn lửa trên tấm thảm trải sàn một lúc trước khi sợ hãi chạy lên tầng trên, có vẻ để tránh “tai hoạ” do chính mình gây ra. Một chú chó khác – cũng ở phòng khách khi Colton đang nghịch dại pin – đã nhanh chóng chạy lên lầu trước Colton.

Đơn vị cứu hoả Chapel Hill cho biết trước khi bị chú chó Colton phát hiện, cục pin trên đã được ngắt khỏi thiết bị sạc nhưng đã không được cất giữ cẩn thận.

Ông Sasser chia sẻ với truyền thông địa phương rằng ông không biết chuyện gì đã xảy ra và khi về tới nhà ông phát hiện một phần tấm thảm bị cháy xém. Nhưng may mắn, ngọn lửa không lan rộng và tấm thảm trải sàn là thứ duy nhất trong nhà bị hư hại.

Chú chó Colton không bị thương. Chú chó cưng còn lại cũng không bị ảnh hưởng gì.

Không rõ vụ việc Colton nghịch dại pin một cách tai hại này xảy ra khi nào, song video được đơn vị cứu hoả Chapel Hill đăng tải hôm 13-10.

Chú chó Colton được chủ đưa tới cơ quan hôm 16-10 và được "phỏng vấn" sau vụ nghịch dại pin làm cháy thảm trải sàn. Ảnh chụp màn hình: FACEBOOK/Chapel Hill Fire Department

Tới hết ngày 16-10 (giờ địa phương), video này đã được lượng tương tác khủng: hơn 22.000 lượt tương tác bằng các biểu tượng cảm xúc, trong đó hơn 7.000 lượt là cảm xúc bất ngờ 😮, cùng hơn 10.000 lượt chia sẻ, hơn 1.300 bình luận.

Chiều 16-10, đơn vị cứu hoả Chapel Hill chia sẻ hình ảnh mới của chú chó Colton kèm thông điệp “nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo quản và vứt pin lithium-ion một cách an toàn”.

Pin lithium-ion là loại pin có thể sạc để sử dụng khi hết năng lượng, có thể tích luỹ lượng điện lớn dù có kích thước nhỏ và được dùng trong nhiều thiết bị như dụng cụ điện, tai nghe, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh…

“Nếu bị sạc quá mức hoặc hư hỏng, những cục pin này có thể quá nhiệt, gây cháy hoặc phát nổ” - cơ qua cứu hoả Chapel Hill viết.