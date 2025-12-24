Từ Âu sang Á siết an ninh mùa lễ hội giữa loạt vụ tấn công đẫm máu 24/12/2025 05:30

(PLO)- Các quốc gia từ Âu sang Á tăng cảnh giác và siết an ninh trong mùa lễ hội cuối năm, trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ở Úc, Mỹ, Đài Loan...

Hàng loạt quốc gia từ Âu sang Á cùng tăng cảnh giác và siết chặt an ninh trước nguy cơ xảy ra sự cố bạo lực, khi người dân trên khắp thế giới bước vào mùa lễ hội cuối năm - thời điểm của sum họp, tôn giáo và những không gian công cộng đông đúc. Nhiệm vụ này càng được chú trọng đặt lên hàng đầu trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc tấn công đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào người dân ở các địa điểm công cộng.

Chợ Giáng sinh ở TP Augsburg (Đức) trong tháng này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Loạt vụ việc, âm mưu tấn công nguy hiểm

Vụ việc rúng động nhất gần đây chính là vụ xả súng đẫm máu tại bãi biển Bondi ở TP Sydney (bang New South Wales, Úc) xảy ra đúng ngày đầu lễ Chanukah của người Do Thái (14-12). Vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tính cả 1 nghi phạm cùng khoảng 40 người bị thương, theo đài ABC News.

Theo cảnh sát, các nghi phạm của vụ tấn công này là một cặp cha con. Cả hai được cho là đã đi Philippines trong những tuần trước khi xảy ra vụ tấn công và có thể đã chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lá cờ đen của IS được đã được tìm thấy trong chiếc xe của các nghi phạm.

Chỉ 4 ngày sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 7 người đàn ông ở phía tây nam TP Sydney sau khi nhận được tin báo rằng những đối tượng này có thể đang âm mưu một “hành động bạo lực” giữa lúc thành phố vẫn còn đang chấn động sau vụ xả súng kinh hoàng ở bãi biển Bondi.

Trong khi đó, chỉ vài giờ trước thảm kịch tại Úc, ở Mỹ xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng trong khuôn viên Đại học Brown (TP Providence, bang Rhode Island) khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 8 người nguy kịch.

Nghi phạm sau đó được phát hiện chết trong nhà kho ở bang New Hampshire. Giới chức đang điều tra liệu người này có phải thủ phạm sát hại GS Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) 2 ngày sau vụ xả súng tại ĐH Brown hay không. GS Loureiro bị bắn chết tại nhà riêng ở ngoại ô Boston, bang Massachusetts, cách ĐH Brown khoảng 80 km về phía bắc.

Mới đây, ngày 19-12, một vụ tấn công nguy hiểm xảy ra tại khu vực ga tàu điện ngầm ở TP Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khi hung thủ ném bom xăng, bom khói và dùng dao đâm loạn xạ vào hành khách khiến 3 người chết, 11 người bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm, hãng thông tấn Đài Loan 8world đưa tin rằng Cục Đường sắt Đài Loan đã nhận được tin báo vào khoảng 10 giờ tối 21-12 (giờ địa phương), cảnh báo rằng một quả bom sẽ được đặt và kích nổ trong hệ thống tàu điện ngầm Đài Loan vào lúc 1 giờ 30 chiều 22-12. Truyền thông Đài Loan cũng đưa tin về nhiều lời đe dọa khác được đưa ra sau vụ tấn công bằng dao ở Đài Bắc, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ từ cảnh sát.

Đức - quốc gia đã trải qua mùa Giáng sinh 2024 kinh hoàng khi một chiếc xe lao vào chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương - đang đón mùa lễ hội năm nay trong bầu không khí lo sợ.

Hôm 14-12, giới chức Đức cho biết đã bắt 5 người đàn ông, bị tình nghi liên quan một âm mưu mang động cơ Hồi giáo cực đoan nhằm lái xe lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh. Nhà chức trách không cho biết các nghi phạm bị bắt ở đâu. Thời điểm dự kiến xảy ra vụ tấn công, mức độ chi tiết của kế hoạch, cũng như khu chợ nào là mục tiêu, hiện vẫn chưa được làm rõ, theo hãng tin AFP.

Dồn nguồn lực siết an ninh mùa lễ hội

Sau vụ tấn công tại Bãi biển Bondi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cam kết sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa các luật kiểm soát súng vốn đã rất nghiêm ngặt của Úc. Các thành viên nội các Úc nhất trí rằng cần có những “hành động mạnh mẽ, dứt khoát và tập trung” liên quan súng đạn.

Những vụ tấn công gần đây khiến chính phủ ở những quốc gia khác phải thu hẹp hoặc thậm chí cấm hoàn toàn các sự kiện lễ hội. Pháp đã tăng cường an ninh quanh các chợ Giáng sinh trước mối đe dọa khủng bố ở mức “rất cao”, tờ Washington Times dẫn lời các quan chức Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez đã chỉ đạo các cơ quan chức năng coi các buổi tụ tập lễ hội là mục tiêu rủi ro cao và lập kế hoạch ứng phó tương ứng.

Chi phí an ninh đắt đỏ nhằm đối phó các cuộc tấn công khủng bố đã khiến giới chức ở một số thành phố của Đức phải hủy các chợ Giáng sinh. Tại những chợ Giáng sinh khác, điểm thu hút du khách nhất trong mùa Giáng sinh năm nay là những cột chắn an ninh có thể tháo rời được đặt ở rìa chợ, được lắp đặt để ngăn nguy cơ xảy ra các vụ đâm xe vào đám đông mua sắm trong dịp lễ.

Nhân viên an ninh đứng cạnh các cột chắn ngăn lối vào chính của Chợ Giáng sinh ở TP Augsburg (Đức) trong tháng này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại nước láng giềng Ba Lan, Project Market, đơn vị tổ chức Chợ Giáng sinh ở thủ đô Warsaw, cho biết đơn vị đang triển khai các hướng dẫn và khuyến nghị do các cơ quan an ninh đưa ra, theo hãng Thông tấn Ba Lan (PAP).

“Hệ thống an ninh 24/7, được hỗ trợ bởi các hệ thống an toàn kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người tham dự và liên tục báo cáo tình hình sự kiện cho ban tổ chức” - theo tuyên bố của Project Market.

Ba Lan cũng vào cuộc siết chặt an ninh sau khi nhà chức trách hôm 18-12 cho biết Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW) đã bắt một sinh viên 19 tuổi của ĐH Công giáo Lublin sau khi phát hiện người này đang “thu thập kiến thức” về cách chế tạo các vật liệu nhằm phục vụ cho “một cuộc tấn công khủng bố”.

Mỹ cũng đón Giáng sinh trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Các quan chức Mỹ đang tăng cường hiện diện an ninh tại các sự kiện và địa điểm của người Do Thái. Sở Cảnh sát New York tuần trước cho biết cơ quan này đang “theo dõi chặt chẽ” vụ tấn công tại bãi biển Bondi và duy trì liên lạc sát sao với các đối tác Úc.

Ở Đài Loan, sau lời đe dọa đánh bom, ngày 22-12, Tổng công ty Đường sắt Đài Loan cho biết đã tăng cường an ninh tại các nhà ga trên toàn hòn đảo. Cùng lúc đó, Sở Cảnh sát TP Đài Bắc cũng đã nâng mức cảnh giác an ninh, triển khai tổng cộng 1.579 cảnh sát trên khắp thành phố, trong đó có 320 người được bố trí tại các cơ sở của hệ thống metro.

Cảnh sát Quốc gia Philippines tăng cường an ninh và sự hiện diện tại các cảng, bến xe và những đầu mối giao thông khác trên toàn quốc, trong bối cảnh dự kiến lượng người đi lại dịp lễ sẽ tăng mạnh.

Hôm 22-12, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines, Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr. cho biết hơn 100.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc để phục vụ các hoạt động mừng Giáng sinh và năm mới, cao hơn nhiều so với con số 60.000 của năm ngoái.

Tương tự, Cảnh sát Khu vực Đại đô thị Jakarta (Indonesia) đã triển khai tổng cộng 5.044 cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm an ninh cho kỳ nghỉ Giáng sinh 2025 và năm mới 2026, theo tờ Antara News.

Tổng Thanh tra Asep Edi Suheri - Giám đốc Cảnh sát Khu vực Đại đô thị Jakarta - cho biết các biện pháp an ninh cũng đã được tăng cường tại các địa điểm thờ tự, đặc biệt những nhà thờ được xếp vào nhóm trọng điểm.