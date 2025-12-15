Đạo diễn huyền thoại Hollywood và vợ qua đời tại nhà riêng, nghi bị sát hại 15/12/2025 16:53

(PLO)- Đạo diễn kiêm diễn viên đình đám Rob Reiner và vợ đã qua đời trong một vụ việc nghi là án mạng, cảnh sát đang thẩm vấn người liên quan.

Đạo diễn huyền thoại Hollywood - ông Rob Reiner và vợ ông là nhà sản xuất Michele Singer Reiner đã qua đời trong một vụ việc được cho là án mạng, đài CNN ngày 14-12 dẫn thông tin từ gia đình vị đạo diễn.

Theo các thông tin ban đầu xuất hiện vào chiều 14-12 (giờ Mỹ), nhà chức trách đã phát hiện thi thể một người đàn ông 78 tuổi và một người phụ nữ 68 tuổi bên trong một ngôi nhà thuộc sở hữu của đạo diễn Rob Reiner tại khu Brentwood, TP Los Angeles (bang California) sau khi Sở Cứu hỏa Los Angeles nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế.

Sở Cảnh sát Los Angeles sau đó xác nhận đang điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc với nhận định ban đầu đây là “một vụ án mạng rõ ràng” nhưng từ chối công khai danh tính 2 nạn nhân.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ là nhà sản xuất Michele Singer Reiner. Ảnh: JASON LAVERIS/FILMMAGIC

Tuy nhiên, Thị trưởng Los Angeles - bà Karen Bass và Thống đốc California - ông Gavin Newsom đều ra tuyên bố xác nhận đạo diễn Rob Reiner và vợ đã qua đời.

“Đây là một mất mát tàn khốc đối với TP của chúng ta và đối với đất nước. Những đóng góp của ông Rob Reiner đã vang dội khắp đời sống văn hóa và xã hội Mỹ, và ông đã cải thiện cuộc sống của vô số người thông qua các tác phẩm sáng tạo cũng như hoạt động vận động vì công bằng xã hội và kinh tế” - bà Bass cho biết.

Người phát ngôn của gia đình ông Reiner cũng đã xác nhận tin buồn vào tối 14-12.

“Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi thông báo về sự ra đi bi thảm của bà Michele và ông Rob Reiner. Chúng tôi vô cùng đau lòng trước mất mát đột ngột này và mong được tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn không thể tưởng tượng nổi này” - người phát ngôn của gia đình cho biết trong một tuyên bố gửi truyền thông.

Kênh TMZ và tờ People đều đưa tin rằng cả 2 nạn nhân có các vết thương phù hợp với một vụ tấn công bằng dao. Các nguồn tin thực thi pháp luật nói với tờ Los Angeles Times rằng một thành viên trong gia đình đang được thẩm vấn liên quan vụ việc.

Là con trai của diễn viên hài danh tiếng Carl Reiner và ca sĩ Estelle Rebost, ông Rob Reiner sinh năm 1947 tại New York.

Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào thập niên 1960 và có vai diễn đột phá đầu tiên với nhân vật Michael “Meathead” Stivic trong loạt phim truyền hình All in the Family.

Ông giành 2 giải Emmy trong tổng số 5 lần được đề cử cho vai diễn này, đồng thời cũng nhận 5 đề cử Quả cầu Vàng.

Ông Reiner ra mắt điện ảnh với vai trò đạo diễn vào năm 1984 bằng phim tài liệu được yêu thích This Is Spinal Ta. Sau đó là chuỗi tác phẩm thành công liên tiếp gồm Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989) - tác phẩm thường được xếp vào hàng những phim hài lãng mạn hay nhất mọi thời đại, Misery (1990) và A Few Good Men (1992) - bộ phim được đề cử Oscar cho Phim hay nhất.

Ngoài là đạo diễn kiêm diễn viên, ông Rob Reiner còn là một nhà hoạt động chính trị.