Thái Lan xin lỗi Lào chuyện ngưng chuyển nhiên liệu qua cửa khẩu, xuất phát từ tình hình Campuchia 15/12/2025 15:41

(PLO)- Thái Lan đã xin lỗi Lào về việc cấm xuất khẩu nhiên liệu và trang thiết bị quân sự qua cửa khẩu Chong Mek, thuộc tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) - khu vực giáp biên giới Lào.

Ngày 15-12, Thái Lan đã xin lỗi Lào về việc cấm xuất khẩu nhiên liệu và trang thiết bị quân sự qua cửa khẩu Chong Mek, thuộc tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) - khu vực giáp biên giới Lào, tờ Thai PBS World dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri.

Từ 0 giờ ngày 15-12, quân đội Thái Lan đã cho ngừng các chuyến vận chuyển nhiên liệu đi qua cửa khẩu trên do lo ngại rằng Campuchia hiện có thể đang mua dầu mỏ và các nguồn cung chiến lược khác thông qua Lào sau khi Thái Lan cấm xuất khẩu các mặt hàng này qua biên giới Thái Lan - Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan - Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri. Ảnh: NATION

Ông Surasant cho biết mệnh lệnh này có thể ảnh hưởng đến người dân Lào, đồng thời nhấn mạnh rằng Thái Lan không có ý định gây khó khăn cho người dân Lào.

“Quyết định này xuất phát từ tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia và không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào khác” - ông Surasant nói.

Người phát ngôn cũng xin lỗi công dân Lào có thể bị ảnh hưởng và cho biết các nỗ lực đang được triển khai để thực hiện các biện pháp một cách nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động.

Lào chưa bình luận về thông tin trên.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh quân đội Thái Lan và Campuchia vẫn đang đụng độ tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới.

Một cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Đông Nam Á để thảo luận về căng thẳng dự kiến diễn ra vào ngày 16-12 nhưng đã bị hoãn đến ngày 22-12 theo đề nghị của Thái Lan, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia.