Campuchia nói F-16 Thái Lan thả bom khu vực biên giới Siem Riep; Ông Trump cảnh báo áp thuế hai nước 15/12/2025 12:03

(PLO)- Căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp tục leo thang; Campuchia nói F-16 Thái Lan thả bom khu vực biên giới tỉnh Siem Riep và thủ phủ tỉnh Oddar Meanchey; Ông Trump cảnh báo áp thuế với Thái Lan và Campuchia nếu không chấm dứt xung đột.

Tính đến sáng 15-12, tình hình căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp tục leo thang.

Campuchia nói F-16 Thái Lan thả bom Siem Riep

Tính đến 10 giờ sáng ngày 15-12, quân đội Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục pháo kích và sử dụng tiêm kích F-16 thả bom xuống thành phố Samraong, mở rộng tới huyện Chongkal (tỉnh Oddar Meanchey).

Samraong là thủ phủ của tỉnh Oddar Meanchey, tờ Khmer Times đưa tin.

Phnom Penh cho biết lực lượng Campuchia đã sử dụng pháo binh và hệ thống BM-21 để đáp trả.

Ngoài ra, Campuchia cũng cáo buộc Thái Lan điều tiêm kích F-16 thả bom xuống khu vực biên giới thuộc huyện Srei Snam (tỉnh Siem Reap).

Thái Lan chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh minh họa: Không Quân Thái Lan

Ngày 15-12, Trung tướng Weerayut Raksin, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, đã ký lệnh kiểm soát việc xuất khẩu nhiên liệu và vật tư quân sự tại cửa khẩu thường trực Chong Mek, có hiệu lực từ 24 giờ cùng ngày.

Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện nghi vấn về một đường dây tuồn nhiên liệu qua cửa khẩu Chong Mek sang Lào để tiếp tục bán sang Campuchia, theo tờ Khaosod.

Ngoài việc tạm dừng xuất khẩu, các cơ quan an ninh đang chuẩn bị siết chặt giám sát các tuyến hàng hải.

Các chỉ huy quân đội Thái Lan dự kiến sẽ trình Hội đồng An ninh Quốc gia trong ngày 15-12 các đề xuất gồm đình chỉ xuất khẩu nhiên liệu và hàng hóa chiến lược chủ chốt sang Campuchia, tăng cường theo dõi các tàu bị nghi vận chuyển nhiên liệu trái phép, và xác định các vùng biển quanh cảng Campuchia là khu vực rủi ro cao.

Người phát ngôn Hải quân Thái Lan, Đại úy Nara Khunthothom, nhấn mạnh rằng biện pháp này không nên được gọi là “đóng cửa vùng biển”, mà là tăng cường giám sát và phát đi cảnh báo rủi ro nhằm bảo đảm an toàn.

Ông Trump dọa áp thuế với Thái Lan và Campuchia nếu không chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đã cảnh báo sẽ áp đặt các mức thuế mới đối với Thái Lan và Campuchia nếu hai nước không chấm dứt xung đột.

Thông tin trên được tờ The Wall Street Journal đăng ngày 13-12, đề cập cuộc phỏng vấn của tờ báo này với ông Trump ngày 12-12. Báo Khmer Times đăng lại thông tin trên ngày 15-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tôi vừa đe dọa tăng thuế cách đây khoảng 10 phút… nhằm giải quyết xung đột tái diễn giữa Campuchia và Thái Lan” - ông Trump nói với The Wall Street Journal hôm 12-12.

Ông Trump cho biết đã nói với lãnh đạo hai nước Đông Nam Á rằng: “Nếu các ông vẫn còn giao tranh, tôi không chỉ chấm dứt thỏa thuận thương mại mà chúng ta đang có, mà còn sẽ tăng thuế đối với quốc gia của các ông”.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng hôm 14-12 cho biết rằng Tổng thống Trump hy vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ các cam kết về ngừng bắn, đồng thời cảnh báo ông sẽ buộc các bên liên quan chịu trách nhiệm nếu cần thiết, nhằm chấm dứt bạo lực và bảo đảm hòa bình lâu dài.