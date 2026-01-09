TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ dưới 17 độ C đến khi nào? 09/01/2026 08:45

(PLO)- Trong hai ngày tới, nhiệt độ miền Đông Nam Bộ phổ biến là 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; miền Tây Nam Bộ là 19-22 độ C, sau đó sẽ tăng nhẹ.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, khối không khí lạnh có cường độ ổn định dần nhưng hoàn lưu của nó vẫn tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam và chi phối chính đến thời tiết Nam Bộ.

Đặc biệt, không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam kết hợp với hoàn lưu của áp cao cận nhiệt đới lấn phía Tây hoạt động mạnh, hiệu ứng quang mây vào ban đêm sẽ khiến cho nhiệt độ trong đêm tiếp tục giảm thêm gây tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng phía Bắc miền Đông Nam Bộ trời lạnh.

Sáng ngày 9-1-2026, thời tiết TP.HCM trở lạnh, dự báo những ngày tới nhiệt độ vào sáng sớm vẫn ở mức thấp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Từ hình thái thời tiết trên nên trong hai ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ hầu như không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn.

Nhiệt độ phổ biến miền Đông Nam Bộ là 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; miền Tây Nam Bộ là 19-22 độ C, sau đó sẽ tăng nhẹ.

"Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe"- Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.