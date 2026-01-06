Thời tiết ngày 6-1: Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ có mưa rào rải rác 06/01/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 6-1, không khí lạnh tăng cường xuống nước ta khiến Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, riêng vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Video: Thời tiết ngày 6-1: Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ có mưa rào rải rác

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5-1 đến ngày 7-1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trời lạnh, phía Bắc trời rét.