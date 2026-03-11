Ô tô lùi thiếu quan sát khiến 1 hiệu trưởng thiệt mạng 11/03/2026 10:09

(PLO)- Một hiệu trưởng đang dẫn bộ xe mô tô thì bị ô tô tông văng ra quốc lộ và va chạm với xe tải dẫn đến thiệt mạng.

Sáng 11-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ N2 khiến một hiệu trưởng trường tiểu học thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 9-3 trên đoạn quốc lộ N2, ông NCT điều khiển ô tô lùi từ trong nhà ra phía quốc lộ N2. Do thiếu quan sát khi lùi xe khiến ông PMT bị hất văng ra giữa làn đường dành cho ô tô trên quốc lộ N2. Đúng lúc này, một xe tải đang lưu thông theo hướng từ vòng xoay Hòa Khánh về cầu Đức Hòa chạy tới và tiếp tục va chạm với nạn nhân. Hậu quả, ông PMT tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.