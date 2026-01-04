Dự báo thời tiết ngày 4-1: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ có mưa vài nơi 04/01/2026 06:30

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm 4-1 đến ngày 12-1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ đêm 4-1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực khác đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ ngày 6-1 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.