10 thực phẩm nên tránh trong mùa đông để giảm ho và cảm lạnh 02/01/2026 14:57

(PLO)- Ho và cảm lạnh là những bệnh thường gặp vào mùa đông.

Một số thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn giảm ho và cảm lạnh. Đồng thời, việc này giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa đông.

Tiêu thụ lượng caffeine dư thừa cũng dẫn đến ho và cảm lạnh. Ảnh: Ai.



Mùa đông mang đến không khí se lạnh bên những món đồ uống nóng, nhưng cũng là thời điểm gia tăng các bệnh đường hô hấp. Những gì bạn ăn có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và sức khỏe hô hấp.

Một số thực phẩm làm tăng sản xuất chất nhầy, gây kích ứng cổ họng hoặc làm suy yếu hệ tiêu hóa. Việc lưu ý hạn chế các loại thực phẩm sau sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng.

Lượng caffeine dư thừa

Trà và cà phê mang lại cảm giác dễ chịu nhưng quá nhiều caffeine có thể làm cơ thể mất nước. Theo các chuyên gia, mùa đông lười uống nước làm khô cổ họng và đường mũi, tạo điều kiện thuận lợi cho virus xâm nhập. Lượng caffeine dư thừa cũng có thể gây rối loạn giấc ngủ, làm suy yếu hệ miễn dịch theo thời gian.

Rượu

Rượu làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể và làm khô cổ họng. Nó cũng có thể làm tăng viêm đường hô hấp, khiến tình trạng ho và nghẹt mũi trầm trọng hơn. Vào mùa đông, hạn chế uống rượu giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Đồ chiên rán

Đồ ăn chiên rán thường nhiều dầu mỡ và khó tiêu hóa. Tiêu hóa kém làm suy yếu hệ miễn dịch, trong khi lượng dầu thừa có thể làm tăng tiết chất nhầy, gây nghẹt ngực.

Chuối

Mặc dù chuối rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng có thể làm tăng tiết chất nhầy ở một số người, đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sổ mũi hoặc ho nếu bạn có cơ địa nhạy cảm.

Các loại dưa

Dưa hấu và dưa lưới có tác dụng làm mát cơ thể. Vào mùa đông, chúng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng tiết đờm, làm trầm trọng thêm các triệu chứng cảm lạnh.

Nước dừa

Nước dừa giúp cấp nước và làm mát nhưng uống thường xuyên vào mùa đông có thể gây rối loạn tiêu hóa. Điều này làm tăng nguy cơ mắc cảm lạnh, đặc biệt là ở những người có hệ miễn dịch yếu.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây như cam và chanh rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, ăn quá nhiều vào mùa đông có thể gây kích ứng cổ họng và gây ho ở những người nhạy cảm. Ăn uống điều độ là chìa khóa bảo vệ sức khỏe.

Thực phẩm quá mặn và quá ngọt

Lượng đường dư thừa làm suy yếu hệ miễn dịch, trong khi quá nhiều muối làm khô cổ họng. Bạn nên hạn chế đồ ăn vặt đóng gói sẵn và đồ ngọt để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Đồ uống lạnh

Đồ uống lạnh gây kích ứng niêm mạc cổ họng và làm tăng tiết chất nhầy. Thay vì đồ uống lạnh, bạn nên sử dụng nước ấm, trà thảo dược hoặc súp để tốt cho cơ thể hơn.

Sản phẩm từ sữa

Sữa, phô mai và kem có thể làm đặc chất nhầy, gây nghẹt mũi ở một số người. Theo chuyên gia gợi ý, nếu bạn thấy lượng đờm tăng lên sau khi dùng các sản phẩm từ sữa, tốt nhất nên hạn chế chúng trong mùa đông.

Việc điều chỉnh chế độ ăn uống sẽ giúp giữ cho cổ họng thông thoáng và hệ miễn dịch luôn ở trạng thái cân bằng.