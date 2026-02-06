Người trên 60 tuổi nên ăn gì để xây dựng cơ bắp săn chắc? 06/02/2026 07:57

(PLO)- Dựa trên bằng chứng khoa học, những thực phẩm giàu protein đơn giản do chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng sẽ giúp người trên 60 tuổi tăng cường sức khỏe cơ bắp và duy trì vóc dáng.

Bạn đã ngoài 60 tuổi và đang mong muốn xây dựng cơ bắp săn chắc? Tập thể dục là một phần quan trọng của quá trình này. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và đảm bảo cung cấp cho cơ thể những thực phẩm giúp xây dựng cơ bắp.

Bà Tara Collingwood, MS, RDN, CSSD, LD/N, ACSM-CPT, chuyên gia dinh dưỡng thể thao và đồng tác giả cuốn sách "Flat Belly Cookbook for Dummies", đã chia sẻ về các thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh, thon gọn.

"Sau 60 tuổi, cơ thể ít phản ứng hơn với protein. Bạn cần lượng protein chất lượng cao hơn trong mỗi bữa ăn để kích thích tăng trưởng cơ bắp và ngăn ngừa sự mất cơ do tuổi tác", bà Collingwood nói.

Nếu bạn thích ăn cá, cá hồi là nguồn cung cấp protein và chất dinh dưỡng rất tốt. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm giàu protein giúp xây dựng cơ bắp săn chắc sau tuổi 60.

Trứng

Bạn nên luôn trữ trứng trong tủ lạnh vì đây là thực phẩm dễ chế biến, hỗ trợ xây dựng cơ bắp hiệu quả. Bà Collingwood giải thích: "Trứng cung cấp protein chất lượng cao và giàu leucine, một axit amin đóng vai trò quan trọng kích thích tổng hợp protein cơ bắp. Chúng rất dễ nhai, đa dụng và dễ tiêu hóa".

Loại thực phẩm này có thể ăn trong mọi bữa ăn. Trứng không chỉ dành cho bữa sáng, bạn có thể ăn kèm salad, bánh mì sandwich hoặc dùng làm bữa ăn nhẹ và trứng ốp la cho bữa tối.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng tuyệt vời khác khi bạn già đi.

Bà Collingwood cho biết: "Sữa chua Hy Lạp cung cấp lượng protein tập trung trong một thể tích nhỏ, lý tưởng khi bạn ăn ít hơn. Nó cũng cung cấp canxi và men vi sinh hỗ trợ sức khỏe tổng thể". Sữa chua Hy Lạp rất tốt khi dùng trong bữa chính hoặc như một món ăn nhẹ.

Cá hồi

Nếu bạn thích ăn cá, cá hồi là nguồn cung cấp protein và chất dinh dưỡng rất tốt.

"Cá hồi cung cấp protein hoàn chỉnh cùng chất béo omega-3, giúp cải thiện phản ứng của cơ bắp đối với việc hấp thụ protein ở người lớn tuổi. Nó hỗ trợ phục hồi cơ bắp, đồng thời có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ", bà Collingwood cho biết.

Bột hoặc thức uống protein whey

Cuối cùng, chuyên gia khuyên dùng bột protein whey hoặc các loại thức uống protein pha sẵn. Các loại thức uống này giúp bổ sung protein nhanh chóng cho cơ thể.

Bà Collingwood cho biết: "Protein whey giàu leucine và được hấp thụ nhanh chóng, là cách tiện lợi để đáp ứng nhu cầu protein cao sau tuổi 60. Bạn có thể thêm vào sinh tố, bột yến mạch hoặc sữa chua".