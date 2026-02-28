Tỏi hay gừng tốt hơn cho sức khỏe miễn dịch và dinh dưỡng? 28/02/2026 14:45

(PLO)- Cả tỏi và gừng đều chứa các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Tuy nhiên, tỏi hay gừng chúng đều có những ưu thế riêng về thành phần dinh dưỡng và cách tác động đến khả năng miễn dịch của cơ thể.

Gừng chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Ảnh: AI.

Giá trị dinh dưỡng giữa tỏi và gừng

Về mặt dinh dưỡng, tỏi có hàm lượng protein, calo và carbohydrate cao hơn so với gừng. Tỏi cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu hơn, đặc biệt là vitamin C và selen.

Lợi ích của tỏi đối với hệ miễn dịch

Nhiều thực phẩm chức năng từ tỏi được quảng cáo là giải pháp tăng cường miễn dịch cho mùa cảm cúm. Dù vậy, các nghiên cứu chất lượng cao về vấn đề này hiện vẫn còn hạn chế.

Tỏi nguyên củ chứa hợp chất alliin. Khi bị nhai, thái lát hoặc nghiền nát, alliin chuyển hóa thành allicin. Đây là hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên mùi vị nồng đặc trưng. Allicin được cho là có khả năng tăng cường phản ứng chống lại một số loại virus gây cúm hoặc cảm lạnh thông thường. Để đạt hiệu quả tối đa, người dùng nên nghiền hoặc băm nhỏ tỏi trước khi sử dụng nhằm kích hoạt allicin.

Lợi ích của gừng đối với hệ miễn dịch

Gừng chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Điều này góp phần phòng ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch và một số loại ung thư.

Hợp chất gingerol trong gừng tươi có tác dụng hỗ trợ làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và đau họng. Việc sử dụng gừng tươi thường được khuyến khích hơn các dạng khô để giữ được hàm lượng gingerol tối ưu.

Các tác dụng sức khỏe khác

Ngoài hỗ trợ miễn dịch, tỏi còn mang lại nhiều lợi ích tiềm năng như kháng khuẩn và kháng nấm. Tỏi hỗ trợ bảo vệ tim mạch bằng cách ngăn ngừa mảng bám động mạch, chống kết dính tiểu cầu, giảm cholesterol và kiểm soát huyết áp.

Trong khi đó, gừng nổi bật với khả năng giảm buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa. Gừng giúp giảm đầy hơi, chướng bụng, táo bón và có tác dụng chống viêm tốt cho người bị viêm khớp hoặc đau bụng kinh. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra gừng giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.

Những lưu ý khi sử dụng

Tỏi sống có thể gây khó chịu cho dạ dày như đau bụng, đầy hơi hoặc trào ngược axit. Nếu dùng ngoài da, tỏi tươi có thể gây kích ứng hoặc bỏng hóa học. Đặc biệt, tỏi có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị HIV (như saquinavir) và tăng nguy cơ chảy máu nếu dùng chung với thuốc làm loãng máu.

Gừng cũng có thể gây tác dụng phụ như tiêu chảy, ợ nóng và kích ứng miệng họng. Người mắc bệnh tiểu đường nên thận trọng với thực phẩm chức năng chứa gừng vì chúng ảnh hưởng đến insulin. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng liều cao.

Cách hỗ trợ sức khỏe miễn dịch tổng thể

Bên cạnh việc dùng tỏi và gừng, bạn nên duy trì chế độ ăn uống đa dạng và lối sống lành mạnh. Việc thường xuyên vận động, ngủ đủ giấc, quản lý căng thẳng và cập nhật các loại vắc xin là những yếu tố then chốt để bảo vệ hệ miễn dịch.