Bỏ bữa tối ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào? 22/02/2026 15:39

(PLO)- Bỏ bữa tối tưởng là cách tiết kiệm calo, nhưng thực tế có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng sức khỏe và thậm chí khiến bạn dễ tăng cân hơn.

Theo Everyday Health, bữa tối là bữa ăn cuối cùng trong ngày, đóng vai trò cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể trước giấc ngủ, khoảng thời gian dài nhất không ăn uống. Đây cũng là lúc nhiều người bổ sung rau xanh và kết nối với gia đình. Tuy nhiên, vì bận rộn hoặc theo chế độ ăn kiêng như nhịn ăn gián đoạn, nhiều người thường xuyên bỏ qua bữa tối.

Tác động của việc bỏ bữa tối

1. Ảnh hưởng đến nhịp sinh học và cảm giác đói

Việc thay đổi thói quen ăn uống có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể khó điều chỉnh cảm giác đói - no, dễ mệt mỏi và khó ngủ.

2. Tác động tiêu cực đến sức khỏe lâu dài

Nghiên cứu cho thấy ăn một bữa mỗi ngày hoặc thường xuyên bỏ bữa tối có liên quan đến nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm.

3. Ảnh hưởng đến đường huyết và năng lượng

Bỏ bữa tối có thể khiến đường huyết dao động, gây run rẩy, uể oải, đặc biệt nguy hiểm với người mắc tiểu đường.

Bữa tối có thể không phải là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng nó vẫn rất cần thiết cho sức khỏe. Ảnh: Canva

4. Tác động đến sức khỏe tinh thần

Người thường xuyên bỏ bữa có nguy cơ cao hơn mắc trầm cảm, lo âu và mất ngủ, nhất là ở người lớn tuổi.

Bỏ bữa tối có giúp giảm cân không?

Việc bỏ bữa tối có thể giúp giảm lượng calo nạp vào trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, đây không phải là chiến lược giảm cân bền vững. Nghiên cứu cho thấy bỏ bữa tối làm tăng nguy cơ tăng cân và rối loạn ăn uống.

Cách hiệu quả hơn: Ăn đủ vào bữa sáng và trưa, sau đó giảm nhẹ bữa tối, thay vì bỏ hẳn.

Khi nào có thể bỏ bữa tối?

Bỏ bữa tối thỉnh thoảng không gây hại, nhất là khi:

Bạn ăn trưa muộn hoặc đã ăn nhẹ buổi chiều.

Đã gần giờ đi ngủ (nên ngừng ăn trước khi ngủ khoảng 2 tiếng).

Bạn làm việc theo ca hoặc áp dụng nhịn ăn gián đoạn có kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên bỏ bữa, bạn cần đảm bảo các bữa còn lại đủ dinh dưỡng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia.

Bữa tối góp phần duy trì nhịp sinh học, cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bỏ bữa tối không nên trở thành thói quen. Nếu cần điều chỉnh, hãy giảm nhẹ bữa tối thay vì loại bỏ hoàn toàn.