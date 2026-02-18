5 loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên 18/02/2026 13:11

Theo TheHealthsite, Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước nguy cơ ung thư. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu dưỡng chất, được khoa học ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bông cải xanh và các loại rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ, bắp cải và cải Brussels chứa glucosinolate, hợp chất khi phân giải sẽ tạo ra sulforaphane, có khả năng trung hòa chất gây ung thư và làm chậm sự phát triển của tế bào ác tính. Việc thường xuyên ăn rau họ cải được liên kết với nguy cơ thấp hơn đối với ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và đại tràng. Nên hấp nhẹ thay vì nấu quá kỹ để giữ tối đa dưỡng chất.

Các loại quả mọng

Dâu tây, mâm xôi, dâu đen và việt quất rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C. Những hợp chất này giúp bảo vệ DNA khỏi tổn thương do gốc tự do, yếu tố quan trọng thúc đẩy ung thư. Nghiên cứu cho thấy quả mọng có thể làm chậm sự phát triển của khối u và giảm viêm. Thêm một bát quả mọng vào bữa sáng hoặc bữa phụ là cách đơn giản để tăng cường bảo vệ sức khỏe.

Cà chua

Cà chua là nguồn cung lycopene dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày. Lycopene hoạt động hiệu quả hơn khi cà chua được nấu chín, đặc biệt trong súp hoặc nước sốt. Kết hợp cà chua với chất béo lành mạnh như dầu ô liu giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Cà chua là nguồn cung cấp lycopene tuyệt vời

Nghệ

Curcumin, hoạt chất chính trong nghệ có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu cho thấy curcumin có thể làm gián đoạn tín hiệu của tế bào ung thư, làm chậm sự phát triển khối u và thúc đẩy quá trình chết của tế bào bất thường. Thêm nghệ vào món cà ri, cơm, rau hoặc sữa ấm và kết hợp với tiêu đen để tăng khả năng hấp thụ.

Trà xanh

Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là EGCG, hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Uống trà xanh thường xuyên được liên kết với nguy cơ thấp hơn của ung thư vú, đại trực tràng và gan. Hai đến ba tách mỗi ngày vừa giúp bù nước vừa cung cấp chất chống oxy hóa mà không thêm đường hay calo.