6 thói quen ăn uống giúp phòng ngừa ung thư dạ dày hiệu quả 11/12/2025 13:03

(PLO)- Tuân thủ sáu thói quen ăn uống dưới đây, bao gồm bổ sung trái cây tươi, protein nạc và men vi sinh... sẽ giúp bạn có đường ruột khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày (ung thư biểu mô dạ dày) là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Theo các báo cáo, nhiều trường hợp ung thư dạ dày xảy ra ở các khu vực có thu nhập thấp/trung bình.

Tăng cường trái cây và rau quả tươi. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Điều này cho thấy sự khác biệt về chăm sóc sức khỏe và lối sống ảnh hưởng rất lớn đến tần suất mắc bệnh. Đặc biệt, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư.

Theo thống kê gần đây trên tạp chí Med, khi tỉ lệ béo phì gia tăng trên toàn thế giới và ngày càng nhiều người áp dụng lối sống phương Tây, số ca ung thư dạ dày cũng đang tăng lên.

Lý giải về nguyên nhân này, Tiến sĩ Pushpinder Gulia, bác sĩ phẫu thuật ung bướu tại Bệnh viện CK Birla (Gurugram) nhận định: "Những thói quen không lành mạnh như hút thuốc và tiếp xúc với các chất ô nhiễm công nghiệp làm tăng nguy cơ mắc bệnh".

Hơn nữa, chế độ ăn uống thiếu khoa học, thừa cân, uống quá nhiều rượu (trên 45g/ngày) và tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao cũng góp phần gây ra vấn đề sức khỏe này.

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày cũng như các bệnh liên quan đến lối sống. Dưới đây là 6 thói quen cần lưu ý:

Tăng cường trái cây và rau quả tươi

Ăn nhiều loại trái cây và rau củ tươi ngon, nhiều màu sắc có thể bảo vệ bạn khỏi ung thư dạ dày. Những thực phẩm này giàu chất xơ, chất chống oxy hóa như vitamin C và các hợp chất có lợi khác (carotenoid và flavonoid). Chúng giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho niêm mạc dạ dày.

Một nghiên cứu trên tạp chí Advances in Biological Regulation cho thấy các loại rau họ cải như bắp cải, súp lơ và cải xoăn chứa sulforaphane, chất có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Giảm lượng muối và thực phẩm chế biến sẵn

Việc kiểm soát lượng muối tiêu thụ mỗi ngày là rất quan trọng vì ăn quá mặn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn có thể giảm nguy cơ bằng cách sử dụng ít muối hơn khi nấu ăn, chọn nguyên liệu tươi thay vì đồ đóng hộp và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Lựa chọn nguồn protein (đạm) lành mạnh

Việc chuyển từ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn sang các nguồn protein "nạc" hơn có thể cải thiện sức khỏe. Nghiên cứu được trích dẫn trong The Nutrition Source cho thấy việc ăn thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích và thịt nguội mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Ngoài ra, sử dụng các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như hấp, luộc thay vì nướng cũng giúp giảm tiếp xúc với các chất gây ung thư.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ

Ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Các loại thực phẩm như gạo lứt, quinoa và lúa mì nguyên hạt giúp no lâu, hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và loại bỏ độc tố.

Hạn chế uống rượu và bỏ thuốc lá

Uống rượu và hút thuốc lá cùng lúc làm tăng cộng hưởng nguy cơ ung thư dạ dày. Theo bác sĩ Gulia, rượu gây kích ứng niêm mạc dạ dày, trong khi thuốc lá đưa thêm các chất độc hại vào cơ thể, làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Thưởng thức các món ăn giàu probiotic (men vi sinh)

Men vi sinh rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột. Các loại thực phẩm như sữa chua, kefir và rau củ lên men (kim chi, dưa cải bắp) cung cấp nhiều vi khuẩn có lợi.

Những thực phẩm này cũng có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng Helicobacter pylori - tác nhân có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Một đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi viêm nhiễm và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.