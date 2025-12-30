Những tác dụng bất ngờ của việc ăn ổi vào mỗi buổi sáng 30/12/2025 09:30

​(PLO)- Ăn ổi khi bụng đói vào buổi sáng không chỉ là thói quen dân dã mà còn là một liệu pháp dinh dưỡng tuyệt vời được nhiều chuyên gia khuyến nghị.

Thay vì "săn lùng" các siêu thực phẩm đắt đỏ như hạt chia hay quả bơ, loại trái cây bình dị, quen thuộc này lại ẩn chứa nguồn năng lượng dồi dào, mang đến hàng loạt lợi ích sức khỏe không ngờ.

Ăn ổi lúc bụng đói giúp tăng cường chức năng tiêu hóa tự nhiên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ổi có hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali và chất chống oxy hóa cao, việc ăn ổi lúc bụng đói giúp tăng cường tiêu hóa, cải thiện miễn dịch, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da và bảo vệ chức năng tim.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần thận trọng với những người có dạ dày nhạy cảm. Hãy khám phá 6 lý do thực tế bạn nên biến việc ăn ổi thành món ăn sáng thường nhật.

Tăng cường chức năng tiêu hóa tự nhiên

Theo một nghiên cứu khoa học năm 2025, ổi được xếp vào nhóm nguồn chất xơ tự nhiên dồi dào bậc nhất, rất có lợi cho việc hỗ trợ tiêu hóa. Khi tiêu thụ ổi lúc bụng đói, chất xơ và enzyme tiêu hóa trong quả sẽ kích thích nhu động ruột, đồng thời nhẹ nhàng làm sạch đường ruột.

Duy trì thói quen này cũng có thể giúp làm giảm các triệu chứng khó tiêu, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Củng cố hệ thống miễn dịch

Rất ít loại trái cây có thể sánh được với hàm lượng vitamin C trong ổi. Một quả ổi cung cấp tới 103 mg vitamin C, cao hơn gấp đôi lượng khuyến nghị hàng ngày (45 mg), thậm chí vượt xa một quả cam cùng trọng lượng.

Hàm lượng vitamin C cao này giúp tăng cường cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể, chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng, đặc biệt quan trọng trong thời tiết giao mùa.

Ăn ổi lúc bụng đói, khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa và vi chất dinh dưỡng sẽ được tối ưu hóa. Về lâu dài, thói quen này giúp cơ thể chống lại cảm lạnh, cúm thông thường và duy trì mức năng lượng cao liên tục.

Quản lý lượng đường trong máu hiệu quả

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, ổi lại sở hữu chỉ số đường huyết (GI) thấp đáng kể và rất giàu chất xơ hòa tan. Theo một nghiên cứu năm 2016, hai yếu tố này có vai trò quan trọng trong việc ổn định lượng đường trong máu.

Ăn ổi trước bữa ăn chính hoặc khi bụng đói sẽ làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng tăng giảm đường huyết đột ngột.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng chất xơ và nước cao, ổi giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt không cần thiết vào cuối ngày.

Ăn ổi khi bụng đói còn có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo một cách hiệu quả hơn. Hơn nữa, vị ngọt tự nhiên của ổi thỏa mãn cơn thèm ngọt, mang đến một buổi sáng nhẹ nhàng và bổ dưỡng.

Mang lại làn da hoàn hảo

Ổi chứa một lượng chất chống oxy hóa ấn tượng, đặc biệt là Vitamin C, giúp chống lại stress oxy hóa – nguyên nhân chính gây xỉn màu da và lão hóa sớm.

Ăn ổi lúc bụng đói được xem là một cách giúp đào thải tạp chất từ bên trong cơ thể, mang lại làn da sạch sẽ và rạng rỡ hơn theo thời gian.

Ổi cũng là nhân tố thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da duy trì độ mềm mại và tươi trẻ. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể coi việc ăn ổi vào buổi sáng là một phần trong quy trình chăm sóc da từ sâu bên trong.

Bảo vệ tim mạch và duy trì mức Cholesterol ổn định

Theo một chuyên mục được công bố trên Tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ, ổi là một loại trái cây cực kỳ tốt cho tim mạch. Điều này là nhờ chúng giàu Kali, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Ăn ổi khi bụng đói giúp cân bằng nồng độ Natri và Kali trong cơ thể, từ đó góp phần điều hòa huyết áp. Hơn thế nữa, chất xơ có trong quả ổi liên kết với cholesterol trong ruột, ngăn ngừa sự hấp thụ và hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol tổng thể.