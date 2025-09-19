Ổi giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn 19/09/2025 15:11

(PLO)- Giàu vitamin C và chất xơ, ổi mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu ăn sai cách, loại quả quen thuộc này lại có thể gây hại cho một số người.

Theo The Times of India, ổi từ lâu được mệnh danh là “siêu trái cây nhiệt đới” nhờ giàu Vitamin C, chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa. Loại quả này không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch mà còn có lợi cho làn da và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn ổi thoải mái, bởi một số nhóm người có thể gặp tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều.

Lợi ích vượt trội của ổi

Tăng cường miễn dịch: Một quả ổi cung cấp Vitamin C nhiều hơn cả cam, giúp cơ thể chống lại nhiễm khuẩn và stress oxy hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp ngăn ngừa táo bón, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Tốt cho người tiểu đường: Với chỉ số đường huyết thấp, ổi giải phóng đường từ từ, phù hợp nếu ăn điều độ.

Làm đẹp da: Chất chống oxy hóa trong ổi giúp giảm nguy cơ lão hóa sớm, cải thiện độ đàn hồi và giữ ẩm cho da.

Ổi giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin C cao gấp nhiều lần cam. Ảnh: Pexels

Những ai nên thận trọng khi ăn ổi?

Mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng ổi không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là một số nhóm sau đây:

Người dễ bị đầy hơi

Ổi chứa nhiều fructose (đường tự nhiên) và vitamin C. Khi nạp quá nhiều, đặc biệt ở người nhạy cảm, các chất này có thể lên men trong ruột, tạo ra khí và gây ra các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng.

Lời khuyên: Hạn chế ăn ổi ngay trước khi đi ngủ. Nên ăn ổi cùng bữa ăn chính hoặc chia nhỏ khẩu phần trong ngày để cơ thể dễ tiêu hóa hơn.

Người mắc bệnh tiểu đường

Dù có chỉ số đường huyết thấp, ăn quá nhiều ổi vẫn có thể làm tăng đường huyết, đặc biệt với những người đang sử dụng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết.

Lời khuyên: Chỉ nên ăn 1-2 quả ổi nhỏ mỗi ngày. Kết hợp ổi với các loại protein hoặc chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình hấp thụ đường. Quan trọng nhất là cần theo dõi đường huyết thường xuyên để điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp.

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS)

Lượng chất xơ cao trong ổi có thể kích thích hệ tiêu hóa, gây co thắt bụng, tiêu chảy hoặc táo bón ở những người mắc IBS.

Lời khuyên: Người mắc IBS nên hạn chế ăn ổi. Hãy thử ăn với một lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Bạn có thể gọt vỏ hoặc xay sinh tố để giảm bớt tác động của chất xơ.

Người bị chàm hoặc có làn da nhạy cảm

Một số hợp chất sinh học trong ổi và lá ổi có thể gây kích ứng với làn da nhạy cảm, dẫn đến các triệu chứng như mẩn đỏ, ngứa hoặc viêm.

Lời khuyên: Nếu bạn có tiền sử bị chàm hoặc dị ứng da, hãy thận trọng khi ăn ổi. Tránh sử dụng các sản phẩm làm từ lá ổi như thực phẩm chức năng hoặc mỹ phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để được tư vấn.

Ổi là một loại quả tuyệt vời cho sức khỏe, giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, để tận hưởng trọn vẹn lợi ích của ổi mà không gặp tác dụng phụ, hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp, đặc biệt nếu bạn thuộc một trong những nhóm người được đề cập ở trên.