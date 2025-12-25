Ăn nhiều mà không lo béo nhờ 4 thói quen đơn giản này 25/12/2025 08:05

(PLO)- Ăn quá nhiều thường xảy ra do không sắp xếp thời gian bữa ăn hợp lý hoặc thiếu hụt protein và rau củ, dẫn đến tăng cân.

Bữa ăn cân bằng với nhiều rau xanh và protein nạc giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều. Ảnh Ai

Thói quen ăn quá nhiều một cách âm thầm hằng ngày sẽ khiến cân nặng tăng nhanh chóng. Ăn vặt vô tội vạ, ăn quá nhanh hoặc để quá đói khiến lượng thức ăn nạp vào cơ thể tăng cao.

Một vài chiến lược ăn uống có ý thức giúp bạn kiểm soát bản thân, giảm khả năng ăn quá mức để không bị tăng cân. Dưới đây là bốn lời khuyên giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Phân bổ thời gian ăn hợp lý

Chuyên gia khuyên nên sắp xếp các bữa ăn hợp lý để hạn chế việc ăn quá nhiều không kiểm soát và giúp ngăn ngừa tăng cân. Việc này giúp điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ cân bằng trao đổi chất tốt hơn.

Khoảng cách từ bữa trưa đến bữa tối thường kéo dài 8-9 giờ, lâu hơn nhiều so với khoảng cách giữa bữa sáng và trưa. Điều này khiến chúng ta dễ bị đói và thường ăn vặt vô độ vào buổi chiều tối.

Để hạn chế, bạn nên duy trì khoảng cách đều đặn giữa các bữa ăn. Hãy đảm bảo thời gian giữa các bữa xấp xỉ nhau để tránh tình trạng đói quá mức dẫn đến ăn bù.

Bổ sung protein nạc

Bổ sung protein nạc vào mỗi bữa ăn giúp kiềm chế cơn thèm và không bị ăn quá nhiều trong các bữa tiếp theo. Protein tạo cảm giác no lâu, giúp bạn dễ dàng kiểm soát khẩu phần và tránh các bữa ăn vặt không cần thiết.

"Protein có khả năng tạo cảm giác no rất tốt. Khi bạn ăn đủ protein, nó giúp bạn no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều ở bữa tiếp theo", chuyên gia cho biết.

Ưu tiên rau củ

Rau củ giàu chất dinh dưỡng và chất xơ giúp bữa ăn thêm đầy đặn nhưng có lượng calo thấp. Điều này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà không cần nạp quá nhiều năng lượng.

Khi ăn nhiều rau, bạn vừa nhận được lợi ích sức khỏe, vừa làm đầy thể tích dạ dày. Do đó, bạn sẽ không còn nhiều chỗ để nạp các loại thực phẩm giàu calo khác.

Tập thói quen ăn chậm

Hãy ăn chậm bằng cách nhai kỹ từng miếng và nuốt trọn trước khi bắt đầu miếng tiếp theo. Cách này giúp tín hiệu no từ cơ thể được phát huy tác dụng.

Khi ăn chậm, cơ thể có đủ thời gian để báo hiệu với não bộ rằng bạn đã đủ năng lượng. Ngược lại, nếu ăn quá nhanh, não bộ chưa kịp nhận tín hiệu khiến bạn ăn quá nhiều mà không hay biết, dẫn đến tăng cân không kiểm soát.