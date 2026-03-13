Những lầm tưởng về chế độ ăn uống cản trở việc giảm cân 13/03/2026 14:00

(PLO)- Hiểu đúng về dinh dưỡng và xây dựng chế độ ăn cân bằng, khoa học sẽ giúp quá trình giảm cân diễn ra bền vững và an toàn hơn.

Theo Doctor NDTV, giảm cân không chỉ phụ thuộc vào việc ăn ít đi, mà còn liên quan đến chất lượng thực phẩm và thói quen ăn uống khoa học. Tuy nhiên, nhiều quan niệm sai lầm về dinh dưỡng vẫn khiến không ít người áp dụng những phương pháp phản tác dụng, làm chậm quá trình giảm cân và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bỏ bữa giúp giảm cân nhanh hơn

Nhiều người cho rằng bỏ bữa là cách hiệu quả để cắt giảm lượng calo. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc bỏ bữa có thể khiến quá trình trao đổi chất chậm lại và làm tăng nguy cơ ăn quá nhiều trong những bữa tiếp theo.

Tinh bột là "kẻ thù" của việc giảm cân

Chế độ ăn ít tinh bột có thể giúp giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng điều đó không có nghĩa mọi loại tinh bột đều có hại. Thực tế, các loại ngũ cốc nguyên hạt và tinh bột phức hợp có thể hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể.

Thực phẩm ít chất béo luôn tốt cho sức khỏe

Nhiều sản phẩm "ít béo" trên thị trường thường được bổ sung thêm đường hoặc các chất tạo vị để tăng hương vị. Điều này có thể làm tăng lượng calo nạp vào và vô tình cản trở mục tiêu giảm cân.

Chế độ ăn thanh lọc cơ thể có thể loại bỏ độc tố

Các chế độ ăn "detox" hay thanh lọc cơ thể thường được quảng bá như cách giúp thải độc và giảm cân nhanh. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng cho thấy những chế độ ăn này thực sự hiệu quả hoặc cần thiết đối với cơ thể.

Chế độ ăn giàu protein hoàn toàn an toàn

Protein là dưỡng chất quan trọng trong quá trình giảm cân, nhưng tiêu thụ quá nhiều cũng có thể gây áp lực lên thận, đặc biệt với những người có sẵn vấn đề về chức năng thận.

Protein hỗ trợ giảm cân, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây áp lực lên thận. Ảnh: Shutterstock

Mọi loại calo đều giống nhau

Không phải tất cả calo đều mang lại giá trị như nhau. Thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt hay protein nạc giúp tạo cảm giác no lâu và cung cấp nhiều vi chất cần thiết. Ngược lại, những thực phẩm chứa "calo rỗng" có thể khiến bạn nhanh đói và làm giảm hiệu quả của quá trình giảm cân.