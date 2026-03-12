4 loại thực phẩm tốt cho mắt giúp tăng cường thị lực hiệu quả 12/03/2026 13:18

(PLO)- Ngoài những củ cà rốt quen thuộc thì còn một số thực phẩm tốt cho mắt và nó còn có thể giúp tăng cường thị lực hiệu quả.

Những loại thực phẩm tốt cho mắt này giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh và các tổn thương do tuổi tác.

Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo chuyên gia chế độ ăn giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường thị lực sắc bén. Các chuyên gia dinh dưỡng còn cho rằng sức khỏe mắt còn phụ thuộc vào di truyền và lối sống. Dưới đây là 4 loại thực phẩm hỗ trợ tăng cường thị lực hiệu quả.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho mắt. Vì hạt dẻ cười là loại hạt duy nhất chứa lutein. Đây là chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại.

Lutein đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn ngừa các bệnh về mắt nghiêm trọng. Việc bổ sung lutein và zeaxanthin giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy ăn 2 ounce hạt dẻ cười mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện rõ rệt các chỉ số sức khỏe mắt.

Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào. Theo chuyên gia Sarah Schlichter, một củ khoai lang cỡ trung bình cung cấp hơn 100% lượng vitamin A cần thiết hàng ngày.

Vitamin A giúp duy trì độ ẩm và tạo sắc tố để tránh chứng quáng gà. Thiếu hụt dưỡng chất này có thể dẫn đến khô mắt và khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Bạn có thể nướng, chiên hoặc nghiền khoai lang để làm món ăn kèm bổ dưỡng.

Rau chân vịt

Các loại rau lá xanh đậm như rau chân vịt chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Chuyên gia Whitney Stuart cho biết các carotenoid này tích tụ trong điểm vàng của mắt.

Chúng hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh tự nhiên, giúp giảm căng thẳng oxy hóa. Bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của môi trường là điều cần thiết để duy trì thị lực lâu dài. Bạn hãy thêm rau chân vịt vào sinh tố, trứng bác hoặc các món salad hàng ngày.

Trứng

Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin dồi dào. Chuyên gia Jennifer House giải thích: “Các dưỡng chất này tan trong chất béo. Vì lòng đỏ trứng chứa chất béo tự nhiên nên cơ thể hấp thụ chúng rất hiệu quả”.

Ăn trứng hàng ngày làm tăng nồng độ lutein trong máu và cải thiện mật độ quang học sắc tố điểm vàng. Điều này giúp giảm nguy cơ tiến triển thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Lời khuyên để có thị lực tốt hơn

Bên cạnh ăn uống, bạn cần thực hiện các bước bảo vệ mắt sau:

Đi khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý như tăng nhãn áp hoặc võng mạc tiểu đường.

Sử dụng kính bảo hộ khi chơi thể thao hoặc làm việc trong môi trường nguy hiểm.

Đeo kính râm có khả năng chặn 99-100% tia UVA và UVB để bảo vệ mắt lâu dài.

Tuân thủ quy tắc 20-20-20: Cứ sau 20 phút làm việc, hãy nhìn xa 6 mét trong vòng 20 giây để giảm mỏi mắt.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng là khoản đầu tư xứng đáng cho thị lực. Kết hợp chế độ ăn đa dạng với thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp bạn duy trì đôi mắt sáng khỏe.