Mẹo hiệu quả giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ thị lực 07/01/2026 12:02

(PLO)- Giảm mỏi mắt không chỉ là cho mắt nghỉ ngơi mà còn đòi hỏi sự kết hợp giữa thói quen sinh hoạt khoa học, môi trường làm việc phù hợp và chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Chăm sóc mắt đúng cách ngay từ hôm nay sẽ giúp bảo vệ thị lực lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Podcast:

Podcast: Mẹo hiệu quả giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ thị lực

Theo Healthline, sau nhiều giờ tập trung vào các hoạt động như nhìn màn hình máy tính, đọc sách hay lái xe đường dài, mắt thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, khô rát hoặc khó chịu. Tình trạng này được gọi là mỏi mắt. Khi nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng, mỏi mắt còn được biết đến với tên gọi hội chứng thị giác máy tính hoặc mỏi mắt kỹ thuật số.

Mỏi mắt là hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc kèm theo đau nhức, mờ mắt, bạn không nên chủ quan mà cần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa mắt.

Dưới đây là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, có thể áp dụng hằng ngày để giúp giảm mỏi mắt và duy trì thị lực khỏe mạnh.

Áp dụng quy tắc 20-20-20 để mắt được nghỉ ngơi

Mỏi mắt thường xảy ra khi mắt phải tập trung vào một điểm trong thời gian dài mà không có quãng nghỉ. Quy tắc 20-20-20 là cách đơn giản giúp mắt thư giãn:

Cứ mỗi 20 phút, hãy rời mắt khỏi công việc đang làm

Nhìn vào một vật cách xa khoảng 6 mét

Duy trì trong ít nhất 20 giây

Bên cạnh đó, bạn cũng nên dành thời gian rời khỏi các hoạt động cần tập trung cao độ trong vài giờ mỗi ngày. Nếu phải làm việc liên tục trước màn hình hoặc lái xe đường dài, hãy cân bằng bằng việc đi bộ ngoài trời hoặc nhìn xa trong ánh sáng tự nhiên để mắt được thư giãn.

Điều chỉnh vị trí và khoảng cách màn hình hợp lý

Việc đặt màn hình không đúng vị trí có thể khiến mắt phải điều tiết quá mức. Khoảng cách lý tưởng từ mắt đến màn hình là khoảng một cánh tay. Màn hình nên được đặt ngang tầm mắt hoặc thấp hơn mắt một chút.

Đối với điện thoại và máy tính bảng, nên giữ thiết bị ở vị trí thấp hơn tầm mắt khi đọc. Ngoài ra, hãy điều chỉnh kích thước chữ và độ phân giải sao cho phù hợp, giúp mắt không phải căng thẳng khi quan sát.

Tạo môi trường ánh sáng phù hợp

Ánh sáng quá yếu hoặc quá chói đều có thể làm tăng nguy cơ mỏi mắt. Khi đọc sách hoặc làm việc, nguồn sáng nên chiếu từ phía sau hoặc từ bên cạnh, tránh chiếu trực tiếp vào mắt.

Một số lưu ý giúp giảm mỏi mắt do ánh sáng:

Giảm độ sáng khi xem TV trong phòng tối

Điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh

Hạn chế ánh sáng chói bằng cách che cửa sổ hoặc sử dụng tấm lọc chống lóa cho màn hình

Sắp xếp tài liệu khoa học khi làm việc

Nhiều người thường phải kết hợp đọc tài liệu giấy trong lúc làm việc với máy tính. Việc liên tục quay đầu hoặc di chuyển mắt giữa các vị trí khác nhau có thể gây căng thẳng cho mắt và cổ.

Giải pháp là đặt tài liệu ở vị trí gần màn hình, tốt nhất là sử dụng giá đỡ tài liệu, giúp hạn chế chuyển động không cần thiết và giảm mỏi mắt.

Giữ ẩm cho mắt đúng cách

Khi tập trung cao độ, đặc biệt là khi nhìn màn hình, tần suất chớp mắt giảm đáng kể, khiến mắt dễ bị khô và kích ứng. Bạn có thể:

Chủ động chớp mắt thường xuyên hơn

Sử dụng nước mắt nhân tạo để duy trì độ ẩm cho mắt khi cần thiết

Đeo kính phù hợp với nhu cầu sử dụng

Việc sử dụng kính không đúng độ hoặc không phù hợp với tính chất công việc có thể làm tăng mỏi mắt. Hãy thăm khám bác sĩ nhãn khoa để xác định bạn có cần kính chuyên dụng cho việc đọc sách, làm việc máy tính hay không.

Chăm sóc mắt đúng cách ngay từ hôm nay sẽ giúp bảo vệ thị lực lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một số loại tròng kính có lớp phủ chống phản xạ hoặc màu lọc ánh sáng xanh có thể giúp mắt dễ chịu hơn. Ngoài ra, nếu đeo kính áp tròng, bạn cũng nên giảm thời gian sử dụng để mắt được nghỉ ngơi.

Chế độ ăn uống hỗ trợ giảm mỏi mắt và tăng cường thị lực

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng đôi mắt. Một chế độ ăn cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất có thể giúp mắt khỏe hơn và giảm tình trạng mỏi mắt:

Vitamin A: cần thiết cho võng mạc và khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, khoai lang, gan động vật.

Vitamin C và E: là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương. Có nhiều trong cam, quýt, kiwi, dâu tây, hạnh nhân, hạt hướng dương.

Lutein và zeaxanthin: giúp lọc ánh sáng xanh và bảo vệ điểm vàng của mắt. Có nhiều trong rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh.

Omega-3: giúp giảm khô mắt và duy trì lớp màng nước mắt ổn định. Có trong cá hồi, cá thu, cá mòi, hạt chia và hạt lanh.

Kẽm: hỗ trợ vận chuyển vitamin A đến võng mạc. Có trong hải sản, thịt nạc, trứng và các loại đậu.

Bên cạnh đó, cần uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa nhiều caffeine để tránh làm mắt bị khô.