Ăn bột protein mỗi ngày sẽ có chuyện gì xảy ra? 13/03/2026 19:15

(PLO)-Việc thêm bột protein vào một ly sữa hay sinh tố có vẻ là cách đơn giản để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là với người cao tuổi thường bị giảm cảm giác thèm ăn hoặc những người cần duy trì khối lượng cơ và xương.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi của một muỗng bột hương socola hay vanilla có thể là những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng nếu không được sử dụng đúng cách.

Chuyên gia dinh dưỡng Kathy McManus từ Bệnh viện Brigham and Women (thuộc Đại học Harvard) khuyến cáo rằng bà không ủng hộ việc sử dụng bột protein trừ một vài trường hợp đặc biệt và phải có sự giám sát của chuyên gia.

Về bản chất, bột protein là dạng cô đặc chiết xuất từ thực vật như đậu nành, đậu hà lan, gạo hoặc trứng, sữa.

Một vấn đề lớn là các sản phẩm này được phân loại là thực phẩm chức năng, nghĩa là FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho phép các nhà sản xuất tự đánh giá độ an toàn và dán nhãn, dẫn đến việc khó kiểm chứng thành phần thực tế có khớp với quảng cáo hay không. Ngoài ra, dữ liệu về tác dụng phụ lâu dài của việc nạp lượng lớn protein từ các nguồn bổ sung này hiện vẫn còn rất hạn chế.

Bên cạnh những nguy cơ về tiêu hóa đối với người dị ứng sữa hoặc không dung nạp đường lactose, bột protein thường chứa hàm lượng đường bổ sung và calo cao.

Một số loại có tới 23 gram đường mỗi muỗng, biến một ly sữa thông thường thành một loại đồ uống chứa hơn 1.200 calo, dẫn đến nguy cơ tăng cân và tăng đường huyết đột biến.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên hướng tới mục tiêu 46 gram protein mỗi ngày cho phụ nữ và 56 gram cho nam giới thông qua thực phẩm tự nhiên.

Một chế độ ăn kết hợp trứng, sữa chua, các loại hạt và thịt nạc hoàn toàn có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể mà không cần đến thực phẩm bổ sung.

Việc sử dụng bột protein chỉ nên được cân nhắc trong các trường hợp bệnh lý đặc biệt như người già suy kiệt, hoặc bệnh nhân có vết mổ khó lành cần nhiều đạm để tái tạo tế bào, và luôn phải được thực hiện dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ.