Cách ăn trứng giúp cơ thể hấp thụ tối đa vitamin D 11/03/2026 10:55

(PLO)- Ăn trứng kèm với các loại chất béo lành mạnh như bơ hoặc dầu ô liu giúp cơ thể hấp thụ vitamin D hiệu quả hơn.

Vitamin D là chất dinh dưỡng và hormone quan trọng giúp duy trì hoạt động cơ thể. Nó giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ trao đổi chất, nội tiết tố và hệ miễn dịch.

Ăn trứng kèm với các loại chất béo lành mạnh như bơ hoặc dầu ô liu giúp cơ thể hấp thụ vitamin D hiệu quả hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nhiều người hiện vẫn thiếu hụt vitamin D. Việc ở trong nhà nhiều, sống ở vùng ít nắng và hạn chế thực phẩm chứa vitamin D khiến nồng độ chất này sụt giảm. Trứng, đặc biệt là lòng đỏ, là nguồn thực phẩm tự nhiên quý giá cung cấp vitamin D.

Tuy nhiên, cách ăn trứng cũng quan trọng không kém. Vì vitamin D tan trong chất béo, việc kết hợp trứng với nguồn chất béo lành mạnh là chiến lược thông minh để hấp thụ tối ưu.

Vì sao nên ăn trứng với chất béo lành mạnh?

Để hấp thụ tối đa vitamin D, bạn nên kết hợp trứng với chất béo lành mạnh. Vitamin được chia thành hai loại: tan trong nước và tan trong chất béo.

Vitamin tan trong nước như vitamin C và nhóm B sẽ hấp thụ trực tiếp vào máu. Ngược lại, vitamin tan trong chất béo như vitamin D cần chất béo để cơ thể hấp thụ và sử dụng đúng cách. Chuyên gia Toby Amidor cho biết chất béo là yếu tố thiết yếu để tối đa hóa lợi ích của chúng.

Trong quả trứng, lòng đỏ là nơi chứa nhiều dinh dưỡng nhất. Nhiều người bỏ lòng đỏ nhưng việc này sẽ loại bỏ gần như toàn bộ vitamin D. Lòng đỏ tự nhiên vốn giàu chất béo, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Dù lòng đỏ đã có sẵn chất béo, việc bổ sung thêm vẫn giúp tăng cường khả năng hấp thụ vitamin D và cải thiện hương vị. Cách này cũng giúp cơ thể sử dụng tốt các vitamin tan trong chất béo khác từ thực phẩm ăn kèm như nấm, cà rốt hoặc rau bina.

Chuyên gia Jamie Lee McIntyre tư vấn việc kết hợp trứng với các chất béo lành mạnh như bơ hoặc dầu ô liu giúp cơ thể sử dụng vitamin D hiệu quả hơn.

Các loại chất béo nên kết hợp với trứng

Bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản sau để xây dựng bữa ăn:

Nấu ăn với các loại dầu tốt cho sức khỏe. Thay vì dùng bình xịt chống dính, bạn hãy phủ nhẹ một lớp dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu bơ lên chảo.

Thêm một phần bơ ăn kèm. Cắt một phần tư quả bơ vào đĩa sẽ bổ sung chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch.

Rắc thêm một ít hạt. Bạn có thể cho một nắm hạt chia hoặc hạt lanh lên trứng để tạo độ giòn và bổ sung chất béo.

Kết hợp với cá béo. Thưởng thức trứng với một ít cá hồi hun khói giúp bổ sung cả chất béo lẫn vitamin D.

Các nguồn vitamin D khác

Trứng là thực phẩm tuyệt vời nhưng không nên là nguồn cung cấp duy nhất. Bạn nên đa dạng hóa chế độ ăn uống để đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi nằm trong số những nguồn thực phẩm giàu vitamin D nhất. Ngoài ra, nhiều thực phẩm hàng ngày như sữa bò, sữa thực vật, nước cam cũng thường được bổ sung vitamin D.

Một số loại nấm tiếp xúc với tia cực tím (UV) khi sinh trưởng cũng cung cấp lượng vitamin D dồi dào. Bên cạnh đó, da bạn sẽ tự sản sinh vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng.

Dành khoảng 10 đến 15 phút dưới nắng vài lần một tuần giúp duy trì mức vitamin D đầy đủ. Để giảm nguy cơ tổn thương da, hãy tránh nắng giờ cao điểm và dùng kem chống nắng phù hợp.

Nếu khó hấp thụ đủ từ thực phẩm và ánh nắng, việc bổ sung vitamin D3 có thể hữu ích. Tuy nhiên, bạn luôn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.