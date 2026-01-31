Khó tập trung: Có thể bạn đang thiếu vitamin D 31/01/2026 09:09

(PLO)- Vitamin D giúp tăng cường sự tập trung và cung cấp năng lượng cho não bộ suốt cả ngày.

Vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ, sự tập trung và sự minh mẫn. Nồng độ thấp có liên quan đến chức năng nhận thức kém và nguy cơ mắc các rối loạn thần kinh cao hơn. Bạn hãy ăn các thực phẩm giàu vitamin D hoặc bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Các nguồn thực phẩm chứa vitamin D như cá hồi, nấm trắng. Ảnh: AI.

Nếu bạn thấy khả năng tập trung suy giảm, nguyên nhân có thể do thiếu hụt dinh dưỡng. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe não bộ. Nó định hình cách chúng ta suy nghĩ và hoạt động minh mẫn. Thiếu hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin D, có thể khiến bạn dễ bị phân tâm.

Nghiên cứu cho thấy chỉ một trong ba người trưởng thành có đủ lượng chất dinh dưỡng này. Các chuyên gia đã giải thích lý do tại sao loại "vitamin ánh nắng" này lại quan trọng đối với não bộ.

Vitamin D có tác dụng gì đối với não bộ?

Vitamin D là một chất dinh dưỡng và hormone thiết yếu. Nó giúp hỗ trợ sức khỏe xương và chức năng miễn dịch. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh. Mức độ thấp có liên quan đến khả năng tập trung kém và giấc ngủ không ngon.

Nồng độ thấp có liên quan đến những thay đổi trong chất xám não. Chuyên gia dinh dưỡng Avery Zenker (Mỹ) nói: "Tác động của việc thiếu vitamin D không chỉ là cảm nhận mà còn thể hiện qua hình ảnh chụp não". Mức vitamin D thấp liên quan đến lượng chất xám bất thường. Điều này làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ và đột quỵ.

Vitamin D hỗ trợ sức khỏe não bộ bằng cách giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả. Nó giúp điều chỉnh tín hiệu thần kinh, viêm nhiễm và sử dụng năng lượng tế bào. "Mức vitamin D thấp có liên quan đến tình trạng viêm thần kinh gia tăng và mệt mỏi", bà Zenker cho biết.

Loại vitamin này cũng rất quan trọng đối với myelin. Myelin hoạt động như lớp bảo vệ cho các sợi thần kinh, giúp tín hiệu truyền đi hiệu quả. Bổ sung đủ vitamin D giúp duy trì myelin khỏe mạnh, hỗ trợ khả năng đưa ra quyết định tốt hơn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, vitamin D có tác dụng chống viêm mạnh mẽ trên toàn bộ cơ thể. Nó bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi tổn thương, hỗ trợ cân bằng cảm xúc. Ngoài ra, vitamin D còn giúp điều tiết hệ thống miễn dịch. Thiếu hụt vitamin này có thể dẫn đến chứng sương mù não và thiếu năng lượng.

Bạn cần bao nhiêu vitamin D?

Người lớn từ 18 đến 70 tuổi nên bổ sung 15 mcg vitamin D mỗi ngày. Người trên 70 tuổi nên hướng đến mức 20 mcg. Những người thiếu hụt nghiêm trọng cần liều lượng cao hơn theo chỉ định của bác sĩ.

Cơ thể chúng ta sản sinh ra vitamin D khi ánh nắng mặt trời chiếu vào da. Tuy nhiên, nơi ở và thời gian trong năm có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

Các nguồn thực phẩm chứa vitamin D

Bạn có thể đáp ứng nhu cầu vitamin D qua các thực phẩm sau: Cá hồi cầu vồng đã nấu chín chứa 81% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Cá hồi sockeye đã nấu chín chứa 71% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Nấm trắng tiếp xúc với tia UV chứa 46% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Sữa bổ sung vitamin D cung cấp khoảng 15% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Trứng và phô mai cũng chứa một lượng nhỏ vitamin này.

Những lời khuyên khác để hỗ trợ sức khỏe não bộ

Bên cạnh vitamin D, bạn nên ăn chất béo lành mạnh để tăng khả năng hấp thụ. Bác sĩ Lynette Gogol khuyên: "Vitamin B12 cũng rất quan trọng để tăng khả năng tập trung và tư duy sắc bén".

Việc tập thể dục thường xuyên giúp tăng lưu lượng máu lên não. Bạn cũng cần duy trì thói quen ngủ lành mạnh và quản lý căng thẳng. Những thói quen đơn giản như hít thở hoặc dành thời gian ngoài trời sẽ giúp bảo vệ sự tập trung.