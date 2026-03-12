Trà xanh tốt cho thận: Lợi ích và cách sử dụng hiệu quả 12/03/2026 07:56

(PLO)- Uống trà xanh tốt cho thận và ngăn ngừa sỏi thận vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng việc uống trà xanh tốt cho thận và đã được chứng nhận. Thận hoạt động suốt ngày đêm và lọc khoảng 150 lít máu mỗi ngày. Quá trình này giúp loại bỏ chất thải, cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp. Việc giữ cho cơ thể đủ nước là cách quan trọng nhất để thận hoạt động tốt nhất.

Uống trà xanh ngăn ngừa sỏi thận, giữ nước và cải thiện sức khỏe đường tiết niệu. Ảnh: AI.



Nước luôn là lựa chọn tuyệt vời nhưng trà xanh mang lại thêm nhiều lợi ích nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa. Dưới đây là những gì khoa học nói về cách trà xanh hỗ trợ sức khỏe thận.

Vì sao trà xanh có thể hỗ trợ sức khỏe thận?

Theo chuyên gia, trà xanh giúp tăng cường sức khỏe và chức năng thận. Nó giúp ngăn ngừa sỏi thận, giữ nước và cải thiện sức khỏe đường tiết niệu.

Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Nghiên cứu cho thấy hợp chất thực vật này giúp bảo vệ chống lại bệnh thận mãn tính và tổn thương thận cấp tính.

Thức uống này cũng góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Việc giữ đủ nước giúp ngăn ngừa sỏi thận và hỗ trợ loại bỏ chất thải qua nước tiểu. Nó cũng giúp cân bằng điện giải và duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh.

“Đây là mẹo hay dành cho những người không thích uống nước lọc. Hãy cố gắng uống từ 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày, trong đó có thể bao gồm ba đến bốn cốc trà”, bà Zeitlin nói.

Chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez lưu ý các nghiên cứu trên động vật cho kết quả rất hứa hẹn. Tuy nhiên, trà không phải là phương thuốc vạn năng và cần thêm nhiều nghiên cứu trên người.

Cách uống trà xanh tốt cho sức khỏe thận

Bạn nên thưởng thức từ 2 đến 4 tách trà mỗi ngày. Chuyên gia Zeitlin khuyên nên uống trà không đường để nhận đầy đủ lợi ích. Việc uống trà không đường giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính.

Bạn cũng có thể thay thế cà phê bằng trà xanh. Một tách trà xanh chứa khoảng 20 đến 50 miligam caffeine. Lượng này chỉ bằng khoảng một phần ba so với một tách cà phê thông thường.

Ngoài ra, bạn có thể thử matcha latte. Matcha làm từ lá trà xanh xay mịn và rất giàu EGCG. Hợp chất này có đặc tính chống viêm và bảo vệ thận hiệu quả.

Ai nên thận trọng khi dùng trà?

Người mắc bệnh thận mãn tính nên thảo luận với bác sĩ trước khi dùng trà xanh hàng ngày. Hiện chưa có đủ nghiên cứu để khẳng định trà xanh nên là phần tiêu chuẩn trong chế độ ăn của nhóm này.

Người đang dùng thuốc hàng ngày cũng cần tham khảo ý kiến chuyên gia. Một số loại trà có đặc tính dược liệu mạnh và có thể gây tương tác không mong muốn với thuốc.

Bên cạnh đó, bạn nên cảnh giác với các sản phẩm tuyên bố “giải độc” hoặc “làm sạch” thận. Những tuyên bố này thường không có cơ sở và có thể chứa thành phần không an toàn cho người bệnh thận.

Trà xanh là lựa chọn thông minh để hỗ trợ chức năng thận nhờ khả năng cấp nước và chống oxy hóa. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp thay thế hoàn toàn cho các phương pháp điều trị y khoa.