Chuyện gì xảy ra khi uống trà xanh và nước dừa thường xuyên? 07/01/2026 08:18

(PLO)-Uống trà xanh hay nhiều loại thức uống này sẽ hỗ trợ cơ thể.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hoặc thiếu sức sống trong tập luyện, rất có thể cơ thể bạn đang bị mất nước. Việc đổ mồ hôi không chỉ làm mất nước mà còn làm hao hụt các chất điện giải quan trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức bền, sự tập trung và khả năng hồi phục.

Thay vì tìm đến các loại nước tăng lực đầy đường, việc lựa chọn các thức uống tự nhiên, giàu dinh dưỡng sẽ giúp duy trì mức hydrat hóa ổn định và ngăn ngừa chuột rút cơ bắp.

Chẳng hạn, uống trà xanh chứa catechins và caffeine tự nhiên, giúp tăng cường quá trình đốt cháy chất béo và giải phóng năng lượng.

Nước dừa cực kỳ giàu kali, natri, magie và canxi nhưng lại rất ít đường. Đây là lựa chọn lý tưởng giúp bù đắp điện giải nhanh chóng và ngăn ngừa tình trạng co thắt cơ.

Nước ép củ dền là siêu thực phẩm nhờ hàm lượng nitrat cao. Khi vào cơ thể, nitrat chuyển hóa thành nitric oxide, giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông oxy đến cơ bắp.

Ngoài ra, nước ép dưa hấu chứa L-citrulline, một axit amin giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm đau cơ. Hàm lượng kali và magie dồi dào trong dưa hấu khiến nó trở thành thức uống phục hồi hoàn hảo.