6 loại thực phẩm nên ăn nếu bạn bị thiếu vitamin B12

(PLO)- Thiếu vitamin B12 là tình trạng khá phổ biến, có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, suy nhược cơ thể và chóng mặt; tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách bổ sung 6 loại thực phẩm giàu vitamin B12 vào chế độ ăn hằng ngày.

Podcast: 6 loại thực phẩm nên ăn nếu bạn bị thiếu vitamin B12

Theo Times Now, nhiều người không nhận ra rằng tình trạng thiếu vitamin B12 khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Những biểu hiện như mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ giấc, cảm giác tê bì ở tay chân, giảm tập trung hoặc đầu óc kém minh mẫn thường dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu hụt vitamin B12.

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Dưỡng chất này tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và góp phần duy trì mức năng lượng ổn định cho cơ thể. Vì cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin B12, chúng ta cần bổ sung thông qua chế độ ăn uống hằng ngày hoặc thực phẩm tăng cường dinh dưỡng. Dưới đây là sáu nhóm thực phẩm giàu vitamin B12 mà bạn nên cân nhắc đưa vào khẩu phần ăn.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp vitamin B12 đơn giản, dễ tìm và chi phí hợp lý. Phần lớn vitamin B12 tập trung ở lòng đỏ trứng, vì vậy việc ăn cả quả trứng sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Ngoài ra, trứng còn chứa vitamin D và nhiều protein chất lượng cao, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua và phô mai là những thực phẩm giàu vitamin B12 quen thuộc trong chế độ ăn hằng ngày. Chỉ cần một ly sữa mỗi ngày cũng có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin B12 của cơ thể. Bên cạnh đó, các sản phẩm từ sữa còn bổ sung thêm protein và canxi, giúp tăng cường sức khỏe xương và cơ bắp.

Cá và hải sản

Bạn có thể cải thiện tình trạng thiếu vitamin B12 bằng cách tăng cường các thực phẩm như trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa, cá, thịt,...

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ hay cá mòi là nguồn vitamin B12 dồi dào. Không chỉ vậy, chúng còn chứa nhiều axit béo omega-3, rất tốt cho tim mạch và não bộ. Việc bổ sung cá vào thực đơn vài lần mỗi tuần sẽ giúp cải thiện đáng kể lượng vitamin B12 trong cơ thể.

Thịt gia cầm và thịt đỏ

Thịt gà, thịt cừu và các loại thịt đỏ đều cung cấp lượng vitamin B12 đáng kể. Ngoài ra, chúng còn giàu sắt, khoáng chất quan trọng giúp phòng ngừa thiếu máu và giảm cảm giác mệt mỏi. Đối với những người thiếu vitamin B12 nghiêm trọng, nội tạng như gan cũng là nguồn bổ sung rất giàu dưỡng chất này.

Ngũ cốc ăn sáng bổ sung vi chất

Đối với người ăn chay, các loại ngũ cốc ăn sáng được tăng cường vi chất là lựa chọn hữu ích. Nhiều sản phẩm đã được bổ sung vitamin B12, giúp bạn dễ dàng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày. Khi lựa chọn, nên ưu tiên các loại ngũ cốc có hàm lượng đường thấp để tốt cho sức khỏe.

Sữa thực vật tăng cường dinh dưỡng và men dinh dưỡng

Các loại sữa thực vật như sữa đậu nành, sữa yến mạch hoặc sữa hạnh nhân thường được bổ sung thêm vitamin B12 trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, men dinh dưỡng cũng là nguyên liệu phổ biến trong chế độ ăn thuần chay, có hương vị béo nhẹ giống phô mai và có thể dùng kèm với mì ống, salad hoặc rau củ.

Tại sao vitamin B12 lại quan trọng

Vitamin B12 giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh và não bộ, đồng thời hỗ trợ cơ thể sản sinh hồng cầu. Khi thiếu hụt dưỡng chất này, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, suy nhược, dễ cáu gắt hoặc thậm chí thiếu máu. Theo khuyến nghị dinh dưỡng, người trưởng thành cần khoảng 2,4 microgam vitamin B12 mỗi ngày, một lượng tuy nhỏ nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe lâu dài.