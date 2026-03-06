Muốn tăng cơ bắp và giảm mỡ, đừng bỏ qua 7 loại thịt giàu protein này 06/03/2026 15:08

(PLO)- Việc lựa chọn các loại thịt giàu lượng protein không chỉ tốt cho sức khỏe, giúp tăng cơ bắp, giảm mỡ mà còn làm tăng đáng kể lượng chất béo.

Các phần thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao để duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no. Đồng thời, chúng giúp kiểm soát lượng chất béo bão hòa cho cơ thể.

Dưới đây là những loại thực phẩm giàu prptein giúp tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả.

Thịt thăn là một trong những phần nạc nhất của lợn, có hàm lượng chất béo tương đương ức gà không da. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Ức gà tây không da

Ức gà tây trong khoảng 136 calo, 29,5 gram protein và chưa đến 2 gram chất béo trên mỗi 100 gram, đây là loại thịt đứng đầu danh sách tốt cho sức khỏe. Bạn nên sử dụng gia vị khô để tạo hương vị nhằm giữ lượng calo và chất béo ở mức thấp. Hãy thử nghiệm nhiều loại gia vị để tránh cảm giác nhàm chán khi ăn.

Thịt nai

Thịt nai là loại thịt nạc có nguồn gốc từ hươu. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho nhóm thịt giàu protein và ít chất béo. Mỗi khẩu phần 100 gram cung cấp 150 calo, 30 gram protein và dưới 2,5 gram chất béo. Loại thịt này còn chứa 4 miligam sắt, hỗ trợ vận chuyển oxy khắp cơ thể và duy trì năng lượng.

Bò rừng

Thịt bò rừng có vị ngọt và mềm hơn thịt bò thông thường. Mỗi 100 gram chứa 143 calo, 28 gram protein và gần 2,5 gram chất béo. Đây là nguồn cung cấp vitamin B12 đáng kể cho cơ thể. Loại vitamin này rất cần thiết cho chức năng hệ thần kinh, hình thành hồng cầu và sản xuất năng lượng.

Ức gà không da

Ức gà không da rất dễ tìm mua và đa dụng cho người muốn kiểm soát cân nặng hoặc duy trì cơ bắp. Với 165 calo, 31 gram protein và 3,5 gram chất béo trên mỗi 100 gram, ức gà cung cấp lượng protein dồi dào. Bạn nên nướng, áp chảo hoặc luộc để giữ hàm lượng chất béo thấp.

Thịt thăn lợn

Thịt thăn là một trong những phần nạc nhất của lợn, có hàm lượng chất béo tương đương ức gà không da. Mỗi khẩu phần 100 gram cung cấp 143 calo, 26 gram protein và 3,5 gram chất béo. Nó cũng giàu vitamin B1, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Thịt thăn lợn rất dễ kết hợp với nhiều cách chế biến khác nhau.

Thịt bò nạc

Thịt bò nạc cung cấp protein chất lượng cao nhưng chứa ít béo hơn các phần có nhiều vân mỡ. Một khẩu phần 100 gram thịt bò xay nạc 97% cung cấp 175 calo, 29,5 gram protein và 5,5 gram chất béo. Bạn nên chọn phần thịt dán nhãn "thăn" hoặc "đùi" để đảm bảo độ nạc và hạn chế chất béo bão hòa.

Sườn thăn lợn

Với 173 calo, 27 gram protein và 6 gram chất béo trên mỗi 100 gram, sườn thăn là loại thịt có lượng mỡ cao nhất trong danh sách. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng nếu loại bỏ các phần mỡ nhìn thấy được trước khi nấu. Kết hợp thịt với rau và ngũ cốc nguyên hạt sẽ tạo ra bữa ăn cân bằng, giàu chất xơ.