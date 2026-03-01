Thực hư việc ăn đậu nành ảnh hưởng đến hormone và tuyến giáp 01/03/2026 17:26

Tuy nhiên, những lo ngại về tác động đến nội tiết tố khiến nhiều người còn e dè khi ăn đậu nành hàng ngày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy protein và isoflavone trong đậu nành không gây vấn đề nội tiết ở cả hai giới. Ảnh: AI.

Nhiều gia đình chọn đậu nành vì đây là thực phẩm tiết kiệm, dễ chế biến và cung cấp đầy đủ axit amin. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho người ăn chay hoặc người quan tâm đến sức khỏe.

Người dùng thường thêm đậu nành miếng, đậu phụ hoặc sữa đậu nành vào bữa ăn để bổ sung protein. Dù vậy, thực phẩm này cũng gây ra nhiều nghi ngại về hormone và tiêu hóa. Những phân tích từ chuyên gia dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng.

Dưới đây là những tác dụng phụ của việc ăn đậu nành và những điều bạn cần biết.

Đậu nành có ảnh hưởng đến hormone không?

Nhiều người lo ngại đậu nành gây mất cân bằng nội tiết tố, nhất là ở nam giới. Huấn luyện viên thể hình Ralston D'Souza khẳng định đây là quan niệm sai lầm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy protein và isoflavone trong đậu nành không gây vấn đề nội tiết ở cả hai giới. Các đánh giá sức khỏe chứng minh thực phẩm này không gây hại đến nồng độ testosterone hay estrogen.

Đậu nành có gây ra các vấn đề về tuyến giáp?

Theo nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Nutrition, isoflavone chỉ ảnh hưởng đến enzyme sản xuất hormone tuyến giáp khi lượng iốt hấp thụ quá thấp.

Theo huấn luyện viên Ralston D'Souza làm rõ đậu nành không trực tiếp gây bệnh tuyến giáp. Tình trạng mất cân bằng thường do thiếu hụt iốt. Nếu bạn bổ sung đủ iốt từ muối, sữa hoặc hải sản thì việc ăn đậu nành thường xuyên không đáng lo ngại.

Đậu nành có ảnh hưởng đến sự hấp thụ khoáng chất?

Đậu nành chứa phytate, hợp chất tự nhiên có thể liên kết với khoáng chất. Một số người có thể bị giảm hấp thu sắt, kẽm và canxi nếu tiêu thụ quá nhiều. Tác động này chủ yếu xuất hiện khi ăn quá mức hoặc khi cơ thể vốn đã thiếu hụt khoáng chất.

Đậu nành có gây khó chịu đường tiêu hóa?

Ăn quá nhiều đậu nành cùng lúc dễ gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Các hợp chất trong loại hạt này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Tình trạng này thường gặp khi ăn các dạng chế biến sẵn như đậu nành miếng. Người có dạ dày nhạy cảm cần lưu ý khẩu phần vừa phải để dễ dung nạp.

Vấn đề dị ứng

Đậu nành là một trong những chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến. Người bị dị ứng có thể gặp tình trạng ngứa hoặc khó chịu dạ dày. Với người bình thường, thực phẩm này vẫn an toàn để tiêu thụ hàng ngày.

Có nên tránh ăn đậu nành không?

Theo Ralston D'Souza khẳng định đậu nành miếng là nguồn protein hoàn chỉnh, giàu chất xơ và giúp giảm cholesterol xấu.

Các phân tích từ hơn 40 thử nghiệm cho thấy protein đậu nành giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm LDL và cholesterol toàn phần. Đây cũng là một prebiotic tốt cho đường ruột. Đậu nành hoàn toàn an toàn và bổ dưỡng khi được dùng với lượng vừa phải trong chế độ ăn cân bằng.