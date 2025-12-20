Ăn đậu phụ mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tim mạch và ung thư 20/12/2025 16:47

(PLO)- Đậu phụ là nguồn protein thực vật giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dù chứa các hợp chất bắt chước estrogen, việc lựa chọn đậu phụ hữu cơ hoặc không biến đổi gen sẽ giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích khi bạn ăn đậu phụ.

Đậu phụ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Isoflavone trong đậu nành là hợp chất thực vật có khả năng gắn vào các thụ thể estrogen. Việc tiêu thụ chất này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 21% và bệnh tiểu đường loại 2 khoảng 17%.

Giảm mức cholesterol

Ăn đậu phụ và các thực phẩm từ đậu nành giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Đồng thời, thực phẩm này cũng hỗ trợ tăng cholesterol tốt (HDL), giúp phòng ngừa các bệnh mãn tính hiệu quả.

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Bổ sung đậu phụ vào thực đơn có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt, dạ dày và đại tràng. Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ thường xuyên ăn đậu phụ có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn 22% và giảm tỷ lệ tử vong do bệnh này tới 16%.

Đậu nành cũng hỗ trợ làm chậm sự phát triển ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Thường xuyên ăn đậu phụ giúp cải thiện các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, thay đổi tâm trạng và đổ mồ hôi ban đêm. Do nồng độ estrogen giảm mạnh trong thời kỳ này, isoflavone trong đậu nành sẽ liên kết với các thụ thể để bù đắp sự thiếu hụt.

Cải thiện sức khỏe não bộ

Khi tiêu thụ đậu nành, cơ thể sản sinh ra chất chuyển hóa equol giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Ngoài ra, hàm lượng folate dồi dào trong đậu phụ còn hỗ trợ cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai.

Giúp xương chắc khỏe

Đậu phụ rất giàu canxi, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương. Isoflavone giúp ngăn ngừa tình trạng mất xương và giảm nguy cơ loãng xương, điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau mãn kinh.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Những người có chế độ ăn giàu isoflavone từ đậu nành thường ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2. Đây là một trong những lợi ích quan trọng giúp duy trì sức khỏe ổn định lâu dài.

Khi nào đậu phụ không tốt cho sức khỏe?

Dù tốt cho hầu hết mọi người, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu thuộc các trường hợp sau: Phụ nữ có khối u ung thư vú nhạy cảm với hormone estrogen nên cân nhắc việc kiêng đậu nành.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nếu gặp tình trạng táo bón hoặc tiêu chảy khi ăn đậu phụ cũng cần tránh sử dụng. Ngoài ra, những người dị ứng với đậu nành hoặc đang điều trị bệnh lý tuyến giáp cần thận trọng khi bổ sung thực phẩm này.

Cách kết hợp đậu phụ vào chế độ ăn uống

Đậu phụ là loại protein đa năng, dễ dàng hấp thụ hương vị của các món ăn đi kèm. Bạn có thể chọn đậu hũ non cho các món súp, sinh tố; đậu hũ mềm cho món salad hoặc mì Ý. Với đậu hũ cứng và siêu cứng, phương pháp nướng hoặc chiên sẽ tạo ra những món chính giòn ngon và hấp dẫn.