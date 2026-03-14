Ăn tối sớm giúp cơ thể thay đổi như thế nào? 14/03/2026 17:43

(PLO)- Ăn tối sớm không chỉ giúp ngủ ngon và tiêu hóa tốt hơn mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và cải thiện sức khỏe tổng thể theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Podcast: Ăn tối sớm giúp cơ thể thay đổi như thế nào?

Theo Doctor NDTV, ăn tối sớm là thói quen phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Khi bữa tối được sắp xếp cách giờ đi ngủ vài tiếng, cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa, nghỉ ngơi và phục hồi hiệu quả hơn. Nhờ đó, thói quen này có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Việc ăn tối trước khi ngủ khoảng 2-3 giờ giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, hạn chế tình trạng ợ nóng, đầy bụng hay khó tiêu vào ban đêm. Khi dạ dày không phải làm việc quá sức lúc nghỉ ngơi, cơ thể dễ đi vào giấc ngủ sâu và chất lượng hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Ăn tối sớm giúp hệ tiêu hóa có đủ thời gian xử lý thức ăn trước khi cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Điều này có thể giảm nguy cơ đầy hơi, táo bón cũng như hạn chế tình trạng trào ngược axit dạ dày.

Giúp kiểm soát cân nặng

Bữa tối sớm kéo dài khoảng thời gian nhịn ăn qua đêm, tạo điều kiện để cơ thể sử dụng nguồn năng lượng dự trữ. Quá trình này hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và hạn chế tích lũy lượng calo dư thừa, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Ổn định đường huyết

Ăn tối sớm có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp ổn định lượng đường trong máu. Thói quen này đặc biệt có lợi cho những người có nguy cơ hoặc đang mắc tiền tiểu đường và tiểu đường.

Ăn tối sớm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Pexels

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn tối đúng giờ và sớm hơn trong ngày có thể góp phần cải thiện các chỉ số lipid trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Khi thời gian ăn uống phù hợp với nhịp sinh học, cơ thể có thể điều hòa tốt hơn các hormone quan trọng như melatonin - hormone giúp ngủ ngon, và cortisol - hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng. Điều này giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng và phục hồi hiệu quả hơn sau một ngày hoạt động.