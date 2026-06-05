5 rủi ro sức khỏe khi cơ thể thừa protein 05/06/2026 10:25

(PLO)- Mặc dù protein rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ nhiều hơn mức cơ thể cần có thể gây ra nhiều rủi ro, bao gồm áp lực lên thận, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Từ lâu protein đã được ca ngợi vì vai trò xây dựng cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp no lâu hơn. Do đó, chế độ ăn giàu protein ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người tích cực tìm cách tăng lượng protein tiêu thụ hàng ngày. Nhưng liệu cái gì tốt quá cũng không hay?

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2 nếu thừa đạm. Ảnh: AI.



Các chuyên gia cảnh báo về việc tiêu thụ quá nhiều protein và những rủi ro sức khỏe kèm theo.

Một bài báo của Sophie Egan trên tờ The New York Times nhấn mạnh mặc dù protein là chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng tiêu thụ nhiều hơn mức cơ thể cần có thể tiềm ẩn một số rủi ro cho sức khỏe. Bài báo đã nêu ra năm mối lo ngại tiềm tàng liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều protein.

Bettina Mittendorfer, giáo sư dinh dưỡng và sinh lý học thể dục tại Trường Y Đại học Missouri, nói với tờ The New York Times rằng việc tiêu thụ lượng protein nhiều hơn đáng kể so với khuyến nghị có thể đi kèm với một số rủi ro sức khỏe. Bà lưu ý những lo ngại tiềm ẩn có thể phát sinh khi mọi người thường xuyên tiêu thụ lượng protein vượt quá 1,2 gam trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Dưới đây là năm rủi ro đã được các chuyên gia chỉ ra:

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2

Theo một nghiên cứu năm 2021 của các nhà nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thực phẩm từ động vật như thịt bò, thịt gà và thịt chế biến sẵn chiếm gần 70% lượng protein mà người dân tiêu thụ.

Donald Hensrud, phó giáo sư dinh dưỡng và y học dự phòng tại Trường Y Mayo Clinic, cho biết chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2 cao hơn.

Nghiên cứu công bố năm 2023 cho thấy việc ăn thêm 100 gram thịt đỏ mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 11%, trong khi ăn thêm 50 gram thịt đỏ chế biến sẵn mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ cao hơn 26%. Một nghiên cứu quy mô lớn khác cho thấy những người tiêu thụ nhiều thịt đỏ nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn đáng kể.

Theo Tiến sĩ Hensrud, chất béo bão hòa trong thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm tăng LDL, hay còn gọi là cholesterol "xấu", đồng thời góp phần gây viêm và kháng insulin.

Nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn

Việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn cũng có liên quan đến một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy chế độ ăn giàu thịt đỏ có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 30%, trong khi tiêu thụ thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ tăng 40%.

Dariush Mozaffarian, bác sĩ tim mạch và giám đốc Viện Thực phẩm là Thuốc tại Đại học Tufts, khuyến nghị nên ưu tiên các nguồn protein lành mạnh hơn như đậu, đậu lăng, các sản phẩm từ đậu nành, các loại hạt, cá và sữa chua.

Táo bón và các vấn đề về tiêu hóa

Marc O'Meara, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Brigham and Women's ở Boston, cho biết những người cố gắng tăng lượng protein thường giảm tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như rau và ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là khi theo chế độ ăn ít carbohydrate.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Việc thiếu chất xơ có thể dẫn đến táo bón, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác.

Tăng cân

Mặc dù protein có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng ăn nhiều hơn mức cơ thể cần vẫn có thể dẫn đến tăng cân. Theo Tiến sĩ Mozaffarian, lượng calo dư thừa từ protein cuối cùng sẽ được tích trữ dưới dạng chất béo nếu không được sử dụng để tạo năng lượng. Khẩu phần lớn hơn từ thực phẩm giàu protein cũng có thể làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào so với rau và các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng khác.

Các vấn đề liên quan đến thận

Theo tiến sĩ Hensrud, đối với những người có thận khỏe mạnh, việc tiêu thụ nhiều protein khó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình hình có thể khác đối với những người mắc bệnh thận mãn tính.

Ông giải thích việc xử lý một lượng lớn protein có thể gây thêm áp lực lên thận vốn đã hoạt động dưới mức bình thường. Việc tiêu thụ quá nhiều protein động vật cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, mặc dù việc uống đủ nước có thể giúp giảm nguy cơ này.