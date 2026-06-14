Những điều bạn cần biết trước khi bỏ thuốc lá đột ngột 14/06/2026 09:47

(PLO)- Ngừng hút thuốc lá đột ngột không nguy hiểm như nhiều người lo ngại, song những phản ứng của cơ thể trong vài tuần đầu có thể khiến không ít người bỏ cuộc giữa chừng.

Theo tổ chức điều trị cai nghiện hàng đầu của Mỹ là Gateway Foundation, việc ngừng hút thuốc lá đột ngột có thể mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài, nhưng người hút cần hiểu rõ những thay đổi mà cơ thể sẽ trải qua để có sự chuẩn bị phù hợp.

Các chuyên gia cho biết, khi ngừng cung cấp nicotine một cách đột ngột, sự cân bằng hóa học trong cơ thể sẽ bị xáo trộn tạm thời. Điều này không có nghĩa việc bỏ thuốc nguy hiểm hơn tiếp tục hút thuốc, nhưng đây là nguyên nhân khiến nhiều người gặp khó khăn và thất bại trong quá trình cai nghiện.

Quyết định bỏ thuốc lá luôn là một quyết định đúng đắn. Ảnh: Unsplash

Thống kê từ Gateway Foundation cho thấy, mỗi năm có chưa đến 10% người trưởng thành bỏ thuốc lá thành công. Một trong những nguyên nhân chính là nhiều người chỉ dựa vào ý chí mà không có kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Các triệu chứng cai nicotine thường xuất hiện từ 4-24 giờ sau điếu thuốc cuối cùng, đạt đỉnh trong khoảng ngày thứ ba và có thể kéo dài từ 3-4 tuần trước khi giảm dần. Người cai thuốc có thể gặp các biểu hiện như bồn chồn, đau đầu, run tay, đổ mồ hôi, rối loạn tiêu hóa, thèm ăn, chuột rút, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và thay đổi tâm trạng. Trong một số trường hợp, cảm giác thèm nicotine dữ dội, lo âu hoặc trầm cảm cũng có thể xuất hiện.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc cai thuốc không nhất thiết phải là cuộc chiến chỉ dựa vào ý chí. Thay vào đó, người hút nên xây dựng một kế hoạch bỏ thuốc bài bản, kết hợp các biện pháp hỗ trợ như liệu pháp thay thế nicotine (NRT) bằng miếng dán, kẹo cao su, thuốc xịt hoặc viên ngậm. Những phương pháp này giúp cơ thể giảm dần sự phụ thuộc vào nicotine, từ đó hạn chế các triệu chứng cai nghiện.

Bên cạnh đó, liệu pháp nhận thức hành vi cũng được khuyến nghị nhằm giúp người hút xác định các yếu tố kích thích thói quen hút thuốc và xây dựng chiến lược kiểm soát hiệu quả hơn.

Tóm lại, bỏ thuốc lá luôn là quyết định đúng đắn cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tăng cơ hội thành công, điều quan trọng không chỉ là quyết tâm từ bỏ mà còn là chuẩn bị một kế hoạch cai thuốc khoa học và phù hợp với bản thân, theo Times Now.