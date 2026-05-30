6 bí quyết chống mệt mỏi giúp bạn tràn đầy năng lượng mỗi sáng 30/05/2026 06:51

(PLO)- Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen buổi sáng, bạn có thể đánh bay cảm giác uể oải, nạp đầy năng lượng và bắt đầu ngày mới tỉnh táo hơn.

Theo The Health Site, thức dậy mệt mỏi dù ngủ đủ giấc là tình trạng nhiều người gặp phải, thường liên quan đến thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, căng thẳng hoặc ăn uống chưa hợp lý. Thay vì phụ thuộc vào cà phê, các chuyên gia cho rằng một vài thay đổi nhỏ trong lối sống có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng tự nhiên suốt cả ngày.

Uống nước ngay sau khi thức dậy

Cơ thể dễ mất nước sau một đêm dài, khiến bạn uể oải và thiếu tỉnh táo. Một cốc nước vào buổi sáng giúp kích hoạt trao đổi chất và cải thiện năng lượng nhanh chóng.

Vận động nhẹ vào buổi sáng

Đi bộ, giãn cơ hoặc tập nhẹ vài phút có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng oxy cho não bộ và giúp tinh thần sảng khoái hơn.

Ăn sáng giàu protein

Trứng, sữa chua, các loại hạt hay giá đỗ giúp duy trì năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác mệt mỏi giữa ngày.

Đón nắng buổi sáng

Tiếp xúc ánh nắng khoảng 10-15 phút giúp cơ thể điều chỉnh đồng hồ sinh học, cải thiện tâm trạng và tăng sự tỉnh táo.

Hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ

Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến bạn thức dậy mệt mỏi hơn.

Thức dậy đúng giờ mỗi ngày

Duy trì giờ thức dậy cố định giúp ổn định chu kỳ giấc ngủ và cải thiện mức năng lượng lâu dài.