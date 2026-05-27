Ăn cay giúp kiểm soát thèm ăn và hỗ trợ giảm cân như thế nào? 27/05/2026 09:00

Tiến sĩ Karan Rajan, bác sĩ phẫu thuật và người sáng tạo nội dung về sức khỏe tại Anh, đã giải thích về việc thêm các món ăn cay, chẳng hạn như tương ớt, vào bữa ăn có thể giúp kiểm soát khẩu phần nhờ làm giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Việc kiểm soát khẩu phần ăn đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh để giảm cân. Ảnh: AI.



Thức ăn cay giúp giảm thèm ăn như thế nào?

Để hiểu cách các món ăn cay như tương ớt giúp kiểm soát sự thèm ăn, cần lưu ý "cay" ở đây không phải là vị, mà là cảm giác nóng rát. Chính hiện tượng này phát huy tác dụng.

Theo Tiến sĩ Rajan, các hợp chất hoạt tính trong ớt là capsaicin. Nó liên kết với một thụ thể trong miệng, cổ họng và ruột gọi là TRPV1. Thụ thể này thường phản ứng với nhiệt độ thực tế trên 43 độ C và tổn thương mô. Capsaicin chiếm đoạt nó về mặt hóa học, đó là lý do tại sao não bạn cảm nhận được sự nóng rát mà không có lửa thực sự".

"Khi các thụ thể TRPV1 được kích hoạt trong ruột, chúng sẽ kích thích giải phóng các hormone gây cảm giác no, cụ thể là GLP-1 và PYY. Ruột sẽ hiểu gia vị này như một tín hiệu để kết thúc bữa ăn và khiến bạn cảm thấy no", ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Rajan dẫn một nghiên cứu năm 2017 có tiêu đề "Capsaicin và capsiate có thể là những tác nhân thích hợp để điều trị béo phì: Phân tích tổng hợp các nghiên cứu trên người". Theo đó, trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, việc tiêu thụ capsaicin làm giảm đáng kể tổng lượng calo mỗi bữa ăn so với giả dược.

Tác động của việc tăng khả năng chịu cay

Mặc dù việc thêm gia vị vào bữa ăn ban đầu có thể giúp kiểm soát khẩu phần, nhưng nếu khả năng chịu cay của một người tăng lên theo thời gian, hiệu quả sẽ giảm đáng kể.

Theo Tiến sĩ Rajan: "Những người thường xuyên ăn gia vị cay cho thấy tác dụng ức chế sự thèm ăn giảm đi so với người hiếm khi ăn, vì sự kích hoạt TRPV1 mãn tính gây ra hiện tượng giảm nhạy cảm của thụ thể. Nếu bạn đã quen cho tương ớt vào mọi món ăn, các thụ thể TRPV1 sẽ bị giảm hoạt động và tín hiệu bị suy yếu".