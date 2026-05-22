3 việc cần làm khi thức dậy giúp bạn giảm mỡ nội tạng 22/05/2026 08:50

(PLO)- Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ sau khi thức dậy lại có thể giúp cơ thể đốt cháy mỡ nội tạng hiệu quả hơn, hỗ trợ giảm vòng bụng và phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm.

Theo EatingWell, mỡ nội tạng là loại mỡ tích tụ sâu trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tụy và ruột. Dù cơ thể vẫn cần một lượng mỡ nhất định để bảo vệ nội tạng, nhưng khi tích tụ quá nhiều, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, gan nhiễm mỡ, suy giảm nhận thức và nhiều bệnh mạn tính khác.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ vào mỗi buổi sáng, bạn có thể kích hoạt quá trình đốt mỡ nội tạng, giảm vòng eo và cải thiện sức khỏe toàn diện lâu dài.

Tin vui là mỡ nội tạng có thể được cải thiện thông qua lối sống hằng ngày, đặc biệt là những thói quen vào buổi sáng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì 3 việc đơn giản dưới đây sau khi thức dậy cũng có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe tổng thể đáng kể.

1. Ăn bữa sáng giàu protein

Protein không chỉ giúp xây dựng cơ bắp mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm mỡ cơ thể hiệu quả. Chế độ ăn giàu protein có thể giúp tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn và thúc đẩy quá trình đốt cháy calo.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung protein trong vòng 1-2 giờ sau khi thức dậy để duy trì năng lượng ổn định suốt ngày dài và tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Một số thực phẩm giàu protein phù hợp cho bữa sáng gồm: trứng, sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, sinh tố protein, cá hồi,...

Ngoài protein, bữa sáng cũng nên cân bằng thêm chất xơ và tinh bột tốt để hỗ trợ kiểm soát mỡ nội tạng hiệu quả hơn.

2. Tăng cường chất xơ vào buổi sáng

Chất xơ giúp làm chậm tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào. Nhiều nghiên cứu cho thấy người ăn nhiều chất xơ thường có lượng mỡ nội tạng thấp hơn.

Tuy nhiên, phần lớn người trưởng thành vẫn chưa bổ sung đủ lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày.

Bạn có thể tăng chất xơ cho bữa sáng bằng những cách đơn giản như:

Thêm trái cây hoặc quả mọng vào bữa ăn

Ăn yến mạch nguyên hạt

Chọn bánh mì nguyên cám thay cho bánh mì trắng

Bổ sung các loại hạt và đậu

Các chuyên gia cũng lưu ý nên uống đủ nước khi ăn nhiều chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón.

3. Vận động nhẹ ngay sau khi thức dậy

Hoạt động thể chất là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giảm mỡ nội tạng. Chỉ cần vận động nhẹ vào buổi sáng cũng có thể giúp cơ thể đốt cháy năng lượng tốt hơn và duy trì thói quen lành mạnh lâu dài.

Bạn không cần tập luyện quá nặng. Những hoạt động đơn giản như: đi bộ nhẹ, leo cầu thang, đạp xe, dắt chó đi dạo, tập vài động tác giãn cơ,...

Các nghiên cứu cho thấy tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc đạp xe có thể giúp giảm đáng kể mỡ nội tạng, đặc biệt khi duy trì ít nhất 150 phút mỗi tuần. Bên cạnh đó, tập luyện sức mạnh cũng giúp tăng khối cơ và thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo ngay cả khi nghỉ ngơi.

Những thói quen khác giúp giảm mỡ nội tạng

Ngoài các hoạt động buổi sáng, chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thêm những thói quen sau để hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng hiệu quả hơn:

Ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm

Hạn chế rượu bia

Ăn uống đúng giờ

Duy trì chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải với nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, hạt dinh dưỡng và cá

Việc giảm mỡ nội tạng không đến từ một giải pháp tức thời mà là kết quả của những thay đổi nhỏ nhưng bền vững trong lối sống hằng ngày.