Thức uống buổi sáng tốt nhất để bảo vệ và tăng cường chức năng thận 20/05/2026 09:57

(PLO)- Thận là những cơ quan nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, giúp cơ thể loại bỏ chất thải, duy trì cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp.

Sức khỏe thận chịu ảnh hưởng lớn bởi chế độ ăn uống của bạn, bao gồm cả những gì bạn uống vào buổi sáng.

Uống nước vào buổi sáng và suốt cả ngày giúp cơ thể bạn luôn đủ nước, điều này rất cần thiết cho sức khỏe và chức năng của thận. Ảnh: AI.



Thức uống buổi sáng nào tốt nhất cho thận?

Chắc hẳn không có gì ngạc nhiên khi nước được coi là thức uống buổi sáng tốt nhất cho thận của bạn. Uống nước vào buổi sáng và suốt cả ngày giúp cơ thể bạn luôn đủ nước, điều này rất cần thiết cho sức khỏe và chức năng của thận.

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thận. Uống nhiều nước vào buổi sáng giúp tăng lưu lượng nước tiểu. Nghiên cứu cho thấy lưu lượng nước tiểu tăng giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng thận và sỏi thận, vì đường tiết niệu được làm sạch thường xuyên hơn.

Nước giúp thận lọc chất thải ra khỏi cơ thể. Thận hoạt động như một hệ thống lọc, tự nhiên loại bỏ chất thải, urê, vi khuẩn và các chất độc khác ra khỏi cơ thể. Việc cung cấp đủ nước giúp cải thiện quá trình lọc của thận và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Mất nước mãn tính có thể dẫn đến bệnh thận hoặc tổn thương thận. Nghiên cứu cho thấy mất nước nghiêm trọng có thể gây tổn thương thận cấp tính (AKI), một tình trạng có thể hồi phục. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mất nước mãn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính (CKD), một bệnh không thể hồi phục.

Việc cung cấp đủ nước giúp hỗ trợ chức năng mạch máu. Mạch máu vận chuyển chất thải và độc tố đến thận để lọc và loại bỏ. Tình trạng thiếu nước có liên quan đến suy giảm chức năng mạch máu do các yếu tố như mạch máu bị co thắt và máu đặc hơn (độ nhớt tăng lên).

Nước cũng là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung nước cho cơ thể vào buổi sáng vì nó thường dễ kiếm và giá cả phải chăng. Mặc dù các loại đồ uống khác cũng có thể hỗ trợ sức khỏe thận, nhưng bạn không cần phải mua các loại đồ uống hoặc thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ để chăm sóc sức khỏe thận cơ bản.

Các loại đồ uống khác tốt cho thận

Nhìn chung, những loại đồ uống tốt nhất cho thận là những loại có nguồn gốc tự nhiên hoặc chứa ít hoặc không có thành phần phụ gia.

Trà xanh: Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm cả catechin. Những chất này có tác dụng có lợi cho sức khỏe con người. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà xanh giúp bổ sung nước và không ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận.

Cà phê đen: Mặc dù có tác dụng lợi tiểu, cà phê đen giúp bổ sung nước cho cơ thể và có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Một nghiên cứu theo dõi cho thấy uống cà phê đen có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính thấp hơn.

Sữa bò: Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều sữa giàu chất béo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính (CKD), hỗ trợ tốt cho sức khỏe cơ quan này. Tuy nhiên, những người đã được chẩn đoán mắc bệnh CKD nên hạn chế lượng sữa bò và sữa yến mạch do hàm lượng phốt pho và kali trong chúng.

Nước có hương vị tự nhiên: Nước có ga hoặc nước có hương vị không thêm đường được coi là lựa chọn thay thế tốt cho thận so với nước lọc thông thường. Khi chọn nước có hương vị, hãy tìm những nhãn hiệu sử dụng hương vị tự nhiên và không thêm đường hoặc natri.

Các loại đồ uống nên hạn chế để tốt hơn cho sức khỏe thận

Các thành phần có trong một số loại đồ uống có thể làm tăng nguy cơ tổn thương hoặc mắc bệnh thận, đặc biệt nếu tiêu thụ quá nhiều.

Nước ngọt có ga: Việc tiêu thụ nhiều nước ngọt có ga được làm ngọt bằng đường thông thường có liên quan đến việc tăng tỉ lệ mắc bệnh thận mãn tính. Nước ngọt có ga màu sẫm có thể đặc biệt có hại do hàm lượng phốt pho cao.

Đồ uống tăng lực: Trong những trường hợp hiếm gặp, tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến tổn thương thận. Mặc dù cần thêm nghiên cứu, nhưng một số nghiên cứu trên động vật cho thấy việc sử dụng đồ uống tăng lực lâu dài có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Rượu: Uống rượu ở mức độ vừa phải đến nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận hoặc tổn thương thận. Theo một nghiên cứu, những người thường xuyên uống rượu và/hoặc uống rượu quá mức có thể bị suy giảm chức năng thận so với người không uống rượu.

Các loại đồ uống có đường khác: Đồ uống thể thao, nước ép trái cây có đường và các loại đồ uống có đường khác có thể gây hại cho sức khỏe thận. Việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính (CKD).